Σαγράφα Φαμίλια: «Ο Πύργος του Χριστού φωτίστηκε για πρώτη φορά» - Drones σχημάτισαν το πρόσωπο του Γκαουντί

Μία ιστορική στιγμή έζησε η Βαρκελώνη το βράδυ της Τετάρτης, καθώς φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά ο Πύργος του Ιησού Χριστού στη Σαγράδα Φαμίλια, το υψηλότερο σημείο του εμβληματικού ναού που σχεδίασε ο Αντόνι Γκαουντί.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε χοροστατούντος του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και της βασίλισσας Λετίθια, του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς και πλήθους επισήμων και χιλιάδων πιστών που είχαν συγκεντρωθεί μέσα και έξω από τη βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια.

Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, ο Πάπας ευλόγησε τον Πύργο του Ιησού Χριστού με προσευχή στα καταλανικά και στα ισπανικά. Αμέσως μετά ακολούθησε ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό θέαμα που κορυφώθηκε με τη φωταγώγηση του σταυρού στην κορυφή του πύργου.

Facebook Twitter Πυροτεχνήματα κατά τη φωταγώγηση της Σαγράδα Φαμίλια / Φωτ.: EPA

Facebook Twitter Ο ολοκληρωμένος πύργος στη Σαγράδα Φαμίλια / Φωτ.: EPA

Facebook Twitter Παρουσία πάπα Λέοντος η φωταγώγηση της Σαγράδα Φαμίλια / Φωτ.: EPA

Σαγράδα Φαμίλια: Δεκάδες drones σχημάτισαν το πρόσωπο του Γκαουντί

Το σόου ξεκίνησε με τον σταδιακό φωτισμό του πύργου από τη βάση έως την κορυφή, ενώ χιλιάδες μικρά φαναράκια που κρατούσαν οι παρευρισκόμενοι συνέβαλαν στη δημιουργία μιας μοναδικής ατμόσφαιρας γύρω από το ιστορικό μνημείο.

Η πιο εντυπωσιακή στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν δεκάδες drones σχημάτισαν στον ουρανό της Βαρκελώνης το πρόσωπο του Αντόνι Γκαουντί, του αρχιτέκτονα που αφιέρωσε τη ζωή του στη Σαγράδα Φαμίλια και σε αρκετά κτίρια της πρωτεύουσας της Καταλονίας. Δίπλα στη φωτεινή μορφή του εμφανίστηκε η φράση «First love, then technique» («Πρώτα η αγάπη, μετά η τεχνική»), ένα από τα πιο γνωστά αποφθέγματά του.

Η τελετή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε ακριβώς 100 χρόνια μετά τον θάνατο του Γκαουντί, ο οποίος σκοτώθηκε το 1926 όταν παρασύρθηκε από τραμ στη Βαρκελώνη.

Ο Πύργος του Ιησού Χριστού, ύψους 172 μέτρων, αποτελεί πλέον το ψηλότερο τμήμα της Σαγράδα Φαμίλια και έχει αλλάξει οριστικά τον ορίζοντα της καταλανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του ναού, το ύψος του διατηρήθηκε σκόπιμα ένα μέτρο χαμηλότερο από τον λόφο του Μοντζουίκ, καθώς ο Γκαουντί πίστευε ότι κανένα ανθρώπινο δημιούργημα δεν πρέπει να ξεπερνά τη φύση.

Η φωταγώγηση του πύργου θεωρείται ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο στην κατασκευή της Σαγράδα Φαμίλια, ενός έργου που ξεκίνησε το 1882 και εξακολουθεί να ολοκληρώνεται μέχρι σήμερα.

We see the tower of Jesus Christ illuminated for the first time!

The light show, starting from the base up to the illumination of the cross, culminated with a composition of lights guided by drones that traced the figure of Gaudí and the phrase “first love, then technique”. pic.twitter.com/qmRJTqerrq — La Sagrada Família (@sagradafamilia) June 10, 2026

📺 TV en DIRECTO | Así ha sido el espectáculo de luminoso en homenaje a Gaudí para inaugurar la nueva torre de la Sagrada Familia https://t.co/lUGOsi78sS pic.twitter.com/vhCAqx5YcB — EL PAÍS (@el_pais) June 10, 2026

Με πληροφορίες από El Pais

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