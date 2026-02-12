Σαγκάη: Άνοιξε τρύπα στον δρόμο και «κατάπιε» τμήμα του οδοστρώματος

Τεράστια καθίζηση σημειώθηκε σε εργοτάξιο αυτοκινητόδρομου στην Σαγκάη της Κίνας, με αποτέλεσμα μεγάλο κομμάτι του οδοστρώματος να εξαφανιστεί.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται να υποχωρεί ξαφνικά το έδαφος και η τεράστια τρύπα να παίρνει μαζί της ακόμα και τα κοντέινερ του εργοταξίου.

Κατά την κατάρρευση του οδοστρώματος, σωλήνας νερού έσπασε με αποτέλεσμα το σημείο να πλημμυρίσει.

Η Σαγκάη αντιμετωπίζει συνεχείς κινδύνους καθίζησης λόγω των μαλακών εδαφών, της υπερβολικής άντλησης υπόγειων υδάτων και των κενών από την αστική κατασκευή.