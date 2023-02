Βραβεία SAG: H Jamie Lee Curtis βραβεύτηκε και πανηγύρισε φιλώντας την Michelle Yeoh στα χείλη

Η Jamie Lee Curtis κέρδισε το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας β' γυναικείου ρόλου στα SAG Awards και πανηγύρισε φιλώντας τη συμπρωταγωνίστριά της, Michelle Yeoh, στα χείλη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Curtis αναφέρθηκε στο πώς έλαβε την απόφασή της να συμμετάσχει στην ταινία Everything Everywhere All at Once, λέγοντας πως η Yeoh ήταν ο λόγος που είχε το «ναι» στην «παράξενη», όπως τη χαρακτήρισε, ταινία.

«Πού είναι η Michelle Yeoh;» ρώτησε τους παριστάμενους. «Σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ» τόνισε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο του ET, μετά το πέρας της τελετής, η ηθοποιός ρωτήθηκε για το φιλί, με την ίδια να εμφανίζεται έκπληκτη για το ότι πραγματικά συνέβη.

«Την φίλησα; Αλήθεια, το έκανα; Λοιπόν, την αγαπώ την Michelle Yeoh, αγαπιόμαστε» είπε, εκφράζοντας ξανά τα συναισθήματά της για την ηθοποιό.

«Παρότι είναι παντρεμένη, γνώρισαν τον σύζυγό της στην Αγγλία. Είναι υπέροχος. Έχω κι εγώ σύζυγο» συμπλήρωσε, αστειευόμενη.