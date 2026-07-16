ΔΙΕΘΝΗ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Διεθνή /

Ryanair: Σμήνος κουνουπιών «εισέβαλε» σε αεροπλάνο - Επιβάτες τα κυνηγούσαν στην καμπίνα

Η αεροπορική αναγκάστηκε να αλλάξει αεροσκάφος για να πραγματοποιηθεί η πτήση

RYANAIR ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΠΤΗΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. από το σμήνος των κουνουπιών στην καμπίνα του αεροπλάνου / ANSA
The LiFO team
The LiFO team
0

Σμήνος κουνουπιών «εισέβαλε» σε πτήση της Ryanair από το Μιλάνο προς το Αλικάντε της Ισπανίας, προκαλώντας πολύωρη καθυστέρηση.

Ενδεικτική της κατάστασης με τα εκατοντάδες κουνούπια στην καμπίνα του αεροπλάνου της Ryanair, ήταν ότι η αεροπορική εταιρεία αναγκάστηκε να αλλάξει μέσο, για να μεταφέρει με ασφάλεια τους επιβάτες. 

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση FR1423, στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, το σμήνος των κουνουπιών μπήκε στην καμπίνα όσο οι πόρτες του αεροσκάφους παρέμεναν ανοιχτές κατά τη διάρκεια της επιβίβασης. Αρκετοί επιβάτες άρχισαν να δέχονται τσιμπήματα, ενώ το πλήρωμα προσπάθησε αρχικά να αντιμετωπίσει την κατάσταση σβήνοντας τα φώτα και χρησιμοποιώντας εντομοκτόνα και μυγοσκοτώστρες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Κουνούπια σε αεροπλάνο της Ryanair: Επιβάτες σηκώθηκαν και τα κυνηγούσαν

Σύμφωνα με το CBS News και το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο σοβαρή όταν μία επιβάτιδα ενημέρωσε το πλήρωμα ότι είναι αλλεργική στα τσιμπήματα κουνουπιών.

Έπειτα από περίπου μισή ώρα προσπαθειών, η Ryanair αποφάσισε να αποβιβάσει όλους τους επιβάτες για λόγους υγιεινής και ασφάλειας και να τους μεταφέρει σε άλλο αεροσκάφος. Η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε τελικά με καθυστέρηση περίπου τριών ωρών.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από επιβάτιδα και έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια περιέγραψε ότι δεν είχε ξαναδεί ποτέ τόσα πολλά κουνούπια συγκεντρωμένα μέσα σε αεροπλάνο και φοβήθηκε πως «θα τη φάνε ζωντανή».

Στα σχετικά βίντεο, που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται οι επιβάτες μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου να κυνηγούν τα κουνούπια, χώρις κάποιο αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από CBS News, ANSA

Διεθνή

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

RYANAIR ΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΥΡΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Διεθνή / Ryanair: Φόβοι για «χάος» στα αεροδρόμια με το νέο σύστημα ελέγχων - «Οι επιβάτες δεν πρέπει να γίνουν πειραματόζωα»

Η Ryanair προειδοποιεί για «χάος» στις ουρές των ευρωπαϊκών αεροδρομίων το καλοκαίρι, λόγω των νέων ελέγχων με δακτυλικά αποτυπώματα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του συστήματος εισόδου και εξόδου της ΕΕ
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σάκλετον και Σκοτ: Αποστολή στον βυθό κατέγραψε τα ναυάγια δύο ιστορικών πλοίων της Ανταρκτικής

Διεθνή / Σάκλετον και Σκοτ: Αποστολή στον βυθό κατέγραψε τα ναυάγια δύο ιστορικών πλοίων της Ανταρκτικής

Τα ψηφιακά μοντέλα δημιουργήθηκαν με υποβρύχια τεχνολογία απεικόνισης και χιλιάδες εικόνες υψηλής ανάλυσης, ώστε να αποτυπωθούν με λεπτομέρεια τα δύο πλοία, πριν η θάλασσα τα διαβρώσει πλήρως
THE LIFO TEAM
ΚΕΝΤΡΟ ΤΖ Κ ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ ΘΥΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Διεθνή / Το κέντρο της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για την υποστήριξη θυμάτων σεξουαλικής βίας απαιτεί συγγνώμη από τη Διεθνή Αμνηστία

Το βρετανικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας είχε συμπεριλάβει το Beira's Place, με έδρα το Εδιμβούργο, ανάμεσα σε περισσότερες από 100 οργανώσεις που, σύμφωνα με την έκθεση, αποτελούν μέρος «αντι-δικαιωματικού κινήματος»
THE LIFO TEAM
ΓΑΛΛΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Διεθνή / Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε το νομοσχέδιο για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρές προϋποθέσεις για ασθενείς με ανίατη ασθένεια σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο - Πριν γίνει νόμος θα εξεταστεί από το Συνταγματικό Συμβούλιο
THE LIFO TEAM
 
 