Ryanair: Σμήνος κουνουπιών «εισέβαλε» σε αεροπλάνο - Επιβάτες τα κυνηγούσαν στην καμπίνα

Η αεροπορική αναγκάστηκε να αλλάξει αεροσκάφος για να πραγματοποιηθεί η πτήση

Φωτ. από το σμήνος των κουνουπιών στην καμπίνα του αεροπλάνου / ANSA

Σμήνος κουνουπιών «εισέβαλε» σε πτήση της Ryanair από το Μιλάνο προς το Αλικάντε της Ισπανίας, προκαλώντας πολύωρη καθυστέρηση.

Ενδεικτική της κατάστασης με τα εκατοντάδες κουνούπια στην καμπίνα του αεροπλάνου της Ryanair, ήταν ότι η αεροπορική εταιρεία αναγκάστηκε να αλλάξει μέσο, για να μεταφέρει με ασφάλεια τους επιβάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση FR1423, στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, το σμήνος των κουνουπιών μπήκε στην καμπίνα όσο οι πόρτες του αεροσκάφους παρέμεναν ανοιχτές κατά τη διάρκεια της επιβίβασης. Αρκετοί επιβάτες άρχισαν να δέχονται τσιμπήματα, ενώ το πλήρωμα προσπάθησε αρχικά να αντιμετωπίσει την κατάσταση σβήνοντας τα φώτα και χρησιμοποιώντας εντομοκτόνα και μυγοσκοτώστρες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Κουνούπια σε αεροπλάνο της Ryanair: Επιβάτες σηκώθηκαν και τα κυνηγούσαν

Σύμφωνα με το CBS News και το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο σοβαρή όταν μία επιβάτιδα ενημέρωσε το πλήρωμα ότι είναι αλλεργική στα τσιμπήματα κουνουπιών.

Έπειτα από περίπου μισή ώρα προσπαθειών, η Ryanair αποφάσισε να αποβιβάσει όλους τους επιβάτες για λόγους υγιεινής και ασφάλειας και να τους μεταφέρει σε άλλο αεροσκάφος. Η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε τελικά με καθυστέρηση περίπου τριών ωρών.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από επιβάτιδα και έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια περιέγραψε ότι δεν είχε ξαναδεί ποτέ τόσα πολλά κουνούπια συγκεντρωμένα μέσα σε αεροπλάνο και φοβήθηκε πως «θα τη φάνε ζωντανή».

Στα σχετικά βίντεο, που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται οι επιβάτες μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου να κυνηγούν τα κουνούπια, χώρις κάποιο αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από CBS News, ANSA