Ryanair: Φόβοι για «χάος» στα αεροδρόμια με το νέο σύστημα ελέγχων - «Οι επιβάτες δεν πρέπει να γίνουν πειραματόζωα»

Η Ryanair προειδοποιεί για «χάος» στις ουρές των ευρωπαϊκών αεροδρομίων το καλοκαίρι, λόγω των νέων ελέγχων με δακτυλικά αποτυπώματα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του συστήματος εισόδου και εξόδου της ΕΕ

Η αεροπορική εταιρεία, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, ζητά να ανασταλεί προσωρινά η εφαρμογή του συστήματος σε αεροδρόμια που ήδη δέχονται μεγάλη πίεση, υποστηρίζοντας ότι οι επιβάτες που ταξιδεύουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές δεν πρέπει να μετατραπούν σε «πειραματόζωα» για έναν «μη επαρκώς προετοιμασμένο μηχανισμό ελέγχου».

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στη Ryanair. Οι οργανώσεις Airlines for Europe και Airports Council International έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστείλει τους νέους συνοριακούς ελέγχους τουλάχιστον για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της αναστολής έως το επόμενο καλοκαίρι.

Στο επίκεντρο των φόβων βρίσκεται η ετοιμότητα των αεροδρομίων να διαχειριστούν τον αυξημένο αριθμό επιβατών στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις στους ελέγχους μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες ουρές, χαμένες πτήσεις και πρόσθετη πίεση στο προσωπικό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει καλέσει εκπροσώπους της αεροπορικής βιομηχανίας σε έκτακτη συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Η Ryanair ανέφερε ότι έχει ήδη ζητήσει την αναστολή του συστήματος έως τον Σεπτέμβριο στις χώρες που θεωρεί περισσότερο εκτεθειμένες στο πρόβλημα, υποστηρίζοντας ότι οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν για τον αυξημένο όγκο επιβατών που αναμένεται από τα μέσα Ιουλίου.

Η είσοδος στην ΕΕ πλέον απαιτεί την καταβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για τους πολίτες μη κρατών μελών / Φωτ.: EPA, αρχείου

Ryanair: Τα επτά αεροδρόμια όπου εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Η εταιρεία κατονόμασε επτά αεροδρόμια όπου, όπως υποστηρίζει, έχουν ήδη καταγραφεί σοβαρές αναταράξεις, με τον κίνδυνο περαιτέρω συμφόρησης να αυξάνεται όσο κορυφώνεται η περίοδος των διακοπών. Πρόκειται για τα αεροδρόμια Tenerife South, Πάλμα, Αλικάντε και Μάλαγα στην Ισπανία, Milan Bergamo στην Ιταλία, Paris Beauvais στη Γαλλία και αυτό της Κρακοβίας στην Πολωνία.

Το νέο σύστημα, γνωστό ως EES, σχεδιάζεται εδώ και περίπου μία δεκαετία. Στόχος του είναι να δώσει στις χώρες της ζώνης Σένγκεν καλύτερη εικόνα για το ποιοι εισέρχονται και ποιοι εξέρχονται από την ΕΕ. Από το σύστημα εξαιρούνται μόνο δύο χώρες της Ένωσης, η Ιρλανδία και η Κύπρος.

Η εφαρμογή του EES είχε αναβληθεί αρκετές φορές, προτού ξεκινήσει τελικά τον περασμένο Οκτώβριο. Στα κράτη-μέλη δόθηκε η δυνατότητα να μην το εφαρμόσουν πλήρως από την πρώτη στιγμή, ώστε να δοκιμαστούν τόσο η τεχνολογία όσο και οι πρακτικές διαδικασίες στα αεροδρόμια.

Με το νέο σύστημα, οι επιβάτες από χώρες εκτός ΕΕ πρέπει κατά την πρώτη είσοδό τους στη ζώνη Σένγκεν να καταχωρίζουν δακτυλικά αποτυπώματα και μία φωτογραφία του προσώπου τους. Στα επόμενα ταξίδια, τα στοιχεία αυτά επαληθεύονται κατά τους συνοριακούς ελέγχους, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο.

Αναστολή του συστήματος εισόδου ζητούν οι αεροπορικές εταιρείες

Σε επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι εκπρόσωποι του κλάδου των αερομεταφορών ανέφεραν ότι συνεργάζονται εδώ και χρόνια με τις Βρυξέλλες για το σύστημα. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που τέθηκε σε λειτουργία, έχουν αναδειχθεί σοβαρές επιχειρησιακές δυσκολίες.

Ο κλάδος ζητά άμεση παρέμβαση πριν η κατάσταση επιδεινωθεί, προειδοποιώντας ότι συνοριακές αρχές, αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται ήδη υπό μη βιώσιμη πίεση.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί μεγάλες ουρές σε ορισμένα αεροδρόμια, με αποτέλεσμα επιβάτες να χάνουν πτήσεις και αεροσκάφη να αναχωρούν με κενές θέσεις λόγω καθυστερήσεων στους ελέγχους.

Η επικεφαλής του αεροδρομίου του Βερολίνου, Αλέτα φον Μάσενμπαχ, δήλωσε ότι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις έως και δύο ωρών, σημειώνοντας ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να συζητήσει το ζήτημα με εκπροσώπους αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 100 εκατομμύρια είσοδοι και έξοδοι μέσω του νέου συστήματος, αν και ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα, δεν το εφαρμόζουν ακόμη πλήρως ή το εφαρμόζουν μόνο εν μέρει.

Με βάση τους κανόνες της ΕΕ, τα κράτη-μέλη είχαν τη δυνατότητα να κινηθούν σταδιακά στην εφαρμογή του συστήματος. Από τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, θα πρέπει να το εφαρμόσουν πλήρως.

Οι οργανώσεις Airlines for Europe, Airports Council International και International Air Transport Association αναμένεται να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεταθέσει την πλήρη εφαρμογή του EES έως το καλοκαίρι του 2027.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε ότι οι Βρυξέλλες συνεχίζουν να στηρίζουν τον κλάδο και είναι διατεθειμένες να κάνουν ακόμη περισσότερα ενόψει της θερινής περιόδου. Επιβεβαίωσε επίσης ότι θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με εκπροσώπους της αεροπορικής βιομηχανίας τις επόμενες ημέρες.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της κορύφωσης των καλοκαιρινών ταξιδιών, καθώς η εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου δοκιμάζει τις αντοχές των αεροδρομίων και απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ταλαιπωρία στους επιβάτες.

Με πληροφορίες από Guardian