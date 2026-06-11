Ryanair: Έρευνα για επιπλέον χρεώσεις σε γονείς που θέλουν να κάτσουν δίπλα στα παιδιά τους

Η Ryanair βρίσκεται υπό έρευνα από την Αρχή Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου (CMA) για τις χρεώσεις που επιβάλλει σε γονείς ώστε να κάθονται δίπλα στο παιδί τους κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Η CMA ανέφερε ότι εξετάζει εάν η πολιτική της αεροπορικής εταιρείας, η οποία – σύμφωνα με την αρχή – οδηγεί συνήθως σε χρέωση 8 λιρών ανά διαδρομή, είναι «άδικη» βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών.

Η CMA σημείωσε ότι οι όροι της Ryanair προβλέπουν πως ένας γονέας πρέπει να κάθεται μαζί με το παιδί του ηλικίας από 2 έως 11 ετών, μέσω της λεγόμενης «υποχρεωτικής οικογενειακής θέσης», για την οποία ο γονέας υποχρεούται να πληρώσει επιπλέον χρέωση.

Η Ryanair χαρακτήρισε την έρευνα «αβάσιμη» και υποστήριξε ότι η πολιτική της για οικογενειακές θέσεις «συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους σχετικούς νόμους».

Η CMA εξετάζει επίσης εάν η προσέγγιση της εταιρείας για τις κρατήσεις θέσεων μπορεί να σημαίνει ότι οι γονείς χρεώνονται ώστε η αεροπορική να καλύπτει τις υποχρεώσεις της για την ασφάλεια των παιδιών και τα άτομα με αναπηρία, όπως αυτές ορίζονται από τους κανονισμούς αεροπορίας, και αν αυτή η πρακτική συνάδει με τη νομοθεσία περί καταναλωτών.

Η αρχή ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της, η Ryanair είναι η μόνη μεγάλη αεροπορική εταιρεία που εκτελεί πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και επιβάλλει τέτοια χρέωση.

Άλλες αεροπορικές, σύμφωνα με την CMA, είτε τοποθετούν δωρεάν τα παιδιά δίπλα σε γονέα ή κηδεμόνα είτε εξασφαλίζουν αυτόματα θέσεις μαζί κατά την κράτηση χωρίς επιπλέον κόστος.

Η CMA πρόσθεσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και δεν έχει καταλήξει ακόμη σε συμπέρασμα για το αν η Ryanair έχει παραβιάσει τη νομοθεσία.

Τι απαντά η Ryanair

Η Ryanair απάντησε ότι οι ενήλικες που ταξιδεύουν με παιδιά πληρώνουν μία κράτηση θέσης, αλλά μπορούν να επιλέξουν θέσεις δίπλα τους για έως και τέσσερα παιδιά στην ίδια κράτηση χωρίς χρέωση.

«Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς πληρώνουν μόνο για μία (ενήλικη) θέση και τίποτα για τις τέσσερις άλλες θέσεις των παιδιών που ταξιδεύουν μαζί τους», ανέφερε η εταιρεία.

«Αυτή η αβάσιμη έρευνα της CMA αποτελεί αποτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης Στάρμερ να δείξει ότι νοιάζεται για τους καταναλωτές, ενώ έχει αποτύχει να καταργήσει τον φόρο αεροπορικών μετακινήσεων (APD), ο οποίος θα μείωνε άμεσα τα εισιτήρια και θα ενίσχυε την αεροπορική και τουριστική οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου», πρόσθεσε η Ryanair, δηλώνοντας ότι προσβλέπει στο να αποδείξει πως οι ισχυρισμοί της CMA είναι λανθασμένοι.

Η CMA ανέφερε επίσης ότι θα εξετάσει αν το τέλος για τις «υποχρεωτικές οικογενειακές θέσεις» εμφανίζεται κρυφά κατά τη διαδικασία κράτησης και αν οι καταναλωτές βλέπουν την τελική τιμή από την αρχή.

Η διευθύντρια προστασίας καταναλωτών της CMA, Χέιλι Φλέτσερ, δήλωσε ότι οι πρόσθετες χρεώσεις μπορούν γρήγορα να αυξήσουν το κόστος για οικογένειες που προσπαθούν να οργανώσουν οικονομικές διακοπές.

«Η έρευνά μας θα εξετάσει την προσέγγιση της Ryanair στις κρατήσεις οικογενειακών θέσεων και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το κόστος στους καταναλωτές, ώστε να διαπιστωθεί αν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί καταναλωτών.

Για το τελευταίο έτος, έχουμε τονίσει στις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν την τελική τιμή από την αρχή – όσοι δεν το κάνουν αντιμετωπίζουν τον πραγματικό κίνδυνο παρέμβασης από την CMA», πρόσθεσε.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (CAA) σημείωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται να περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεωτικές χρεώσεις στην εμφανιζόμενη τιμή εισιτηρίου, ενώ οι προαιρετικές επιλογές, όπως οι αποσκευές, πρέπει να εμφανίζονται ξεκάθαρα κατά την κράτηση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι πολλές εταιρείες χρεώνουν για επιλογή θέσης, αλλά θα πρέπει να προσπαθούν να τοποθετούν τα παιδιά κάτω των 12 ετών στην ίδια σειρά ή το πολύ μία σειρά μακριά από τον συνοδό τους, καθώς και να καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για άτομα με αναπηρία.

Με πληροφορίες από BBC