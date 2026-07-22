Ryanair: Αναφέρει ότι τα αεροσκάφη της «είναι ασφαλή» μετά το ατύχημα με το σπασμένο παράθυρο

Την ασφάλεια των αεροσκαφών της εταιρείας επιβεβαιωνούν τα στελέχη της Ryanair, μετά το ατύχημα που είχε επιβάτης -εν πτήσει- προς τη Γερμανία, όταν σχεδόν ρουφήχτηκε έξω από το παράθυρο.

Υπενθυμίζεται πως το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία. Συγκεκριμένα, το πρωί της 10ης Ιουλίου, ο Ljubiša Karović βρέθηκε να κρέμεται κατά το ήμισυ έξω από το αεροσκάφος της εταιρείας με το κεφάλι προς τα έξω, όταν ένα παράθυρο «αποκολλήθηκε εν πτήσει», σύμφωνα με επίσημη δήλωση που παραχωρήθηκε στο περιοδικό PEOPLE από την ιρλανδική αεροπορική εταιρεία.

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737, εκτελούσε την πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας. Μετά το περιστατικό, το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, ενώ ένας επιβάτης ζήτησε ιατρική βοήθεια.

Ryanair Insists Its Planes Are Safe After Passenger Nearly Gets Sucked Out of Window Mid-Flight https://t.co/xg6i7giJBw — People (@people) July 21, 2026

Ryanair: Οι δημόσιες δηλώσεις στελεχών της εταιρείας

Η Svetlana Grković, σύζυγος του Karović, δήλωσε στο σερβικό μέσο Nova ότι το αεροπλάνο πετούσε για περίπου 30 λεπτά πριν συμβεί το περιστατικό. «Ήταν σαν να αποκολλήθηκε ένα κομμάτι του κινητήρα και να χτύπησε το παράθυρο όπου καθόταν ο σύζυγός μου. Ευτυχώς, ήταν δεμένος με τη ζώνη ασφαλείας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το σώμα του «προεξείχε από το αεροπλάνο».

Την περασμένη εβδομάδα, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τη διερεύνηση του συμβάντος, σύμφωνα με το Associated Press. Η υπηρεσία είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ειδοποιήθηκε πως η πτήση επέστρεψε εσπευσμένα λόγω «προβλήματος στον δεξιό κινητήρα και αποσυμπίεσης της καμπίνας».

Τώρα, σύμφωνα με το People, τα διοικητικά στελέχη της Ryanair τοποθετούνται δημόσια για το συμβάν, με τον διευθύνοντα σύμβουλο (CEO) να αποδίδει αρχικά τη ζημιά σε σύγκρουση με «ξένο αντικείμενο»: «Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι πρόκειται για ζημιά στον κινητήρα από ξένο αντικείμενο κατά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη, αν και δεν μπορούμε ακόμη να το πούμε αυτό με βεβαιότητα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Michael O'Leary σε αναλυτές, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το αεροσκάφος ήταν ηλικίας 18 ετών, αλλά ο κινητήρας του είχε συντηρηθεί πλήρως και ανακατασκευαστεί τα τελευταία δύο χρόνια. Παράλληλα, ανέφερε ότι αναμένει μια προσχέδια έκθεση για το περιστατικό εντός ενός μηνός, ενώ θα ακολουθήσει μια πιο λεπτομερής αναφορά.

Ryanair passenger 'sucked out' of plane window remembers 'explosion' after leaving Greecehttps://t.co/gsRUUGYyeq pic.twitter.com/YsdYIGo9Tu — The Chronicle (@ChronicleLive) July 22, 2026

Ικανοποιημένοι στη Ryanair με τον στόλο τους

Στο μεταξύ, ο οικονομικός διευθυντής (CFO) της Ryanair, Neil Sorahan, εξαίρει τόσο την αντίδραση του πληρώματος όσο και το επίπεδο ασφάλειας του στόλου της εταιρείας.

«Το πλήρωμά μας έκανε μια εκπληκτική δουλειά και επέστρεψε το αεροσκάφος με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη. Όλοι ανεξαιρέτως αποβιβάστηκαν σώοι. Ήταν μια εξαιρετική αντίδραση από το προσωπικό καμπίνας και τους πιλότους», δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian.

«Διαθέτουμε έναν σχετικά νέο στόλο αεροσκαφών και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τα πρότυπα ασφάλειας και συντήρησης στον όμιλο της Ryanair», πρόσθεσε. «Έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες εκατομμύρια πτήσεις με αεροσκάφη Boeing 737 παγκοσμίως από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν. Είναι πιθανότατα τα ασφαλέστερα αεροσκάφη που κατασκευάστηκαν ποτέ. Συντηρούνται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο και διαθέτουμε εκπαιδευμένο πλήρωμα».

Ο Sorahan σημείωσε επίσης ότι, από τις 10 Ιουλίου έως σήμερα, ούτε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ούτε ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) έχουν ζητήσει από την εταιρεία να προβεί σε οποιαδήποτε λειτουργική αλλαγή.

Με πληροφορίες από People