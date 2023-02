Το «Rust» του Άλεκ Μπάλντουιν συνεχίζει γυρίσματα- Έτοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη Χαλίνα Χάτσινς

Οι παραγωγοί της ταινίας «Rust» προσέλαβαν νέο κινηματογραφιστή και σχεδιάζουν να συνεχίσουν τα γυρίσματα την άνοιξη, παρά τη διαφαινόμενη ποινική δίωξη του πρωταγωνιστή και παραγωγού Άλεκ Μπάλντγουιν.

Ο Άλεκ Μπάλντγουιν κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τη δολοφονία της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς κατά την διάρκεια των γυρισμάτων, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Η Rust Movie Productions θα παράγει επίσης ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο της Χάτσινς, το οποίο «θα δείξει τη λάμψη και το βάθος του ταλέντου της Χαλίνα, ενώ θα μεταφέρει τι σήμαινε η απώλειά της για τους φίλους, τους συναδέλφους της και ολόκληρη την κινηματογραφική βιομηχανία», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της στο κινηματογραφικό έντυπο.

Ο σύζυγος της Χαλίνα, Μάθιου Χάτσινς, θα είναι εκτελεστικός παραγωγός και στα δύο έργα.

Η Χάτσινς πέθανε στις 21 Οκτωβρίου 2021, αφού χτυπήθηκε από αληθινή σφαίρα κατά τη διάρκεια των προβών για το γουέστερν σε ένα ράντσο κοντά στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού. Η δολοφονία της προκάλεσε εκκλήσεις για μεταρρύθμιση της ασφάλειας στα κινηματογραφικά πλατό, καθώς και πολυάριθμες αγωγές μεταξύ παραγωγών και διαφόρων συνεργείων.

Το «Rust» αναμενόταν να συνεχίσει τα γυρίσματα τον Ιανουάριο, αφού ο Μπάλντουιν κατέληξε σε διακανονισμό όσον αφορά στην αγωγή του Μάθιου Χάτσινς. Όμως στις 19 Ιανουαρίου, οι εισαγγελείς του Νέου Μεξικού ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να απαγγείλουν κατηγορίες στον Μπάλντουιν και στην οπλοποιό της ταινίας, Χάνα Γκουτιέρεζ Ριντ, για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Και οι δύο αρνήθηκαν ότι διέπραξαν αδίκημα. Οι δικηγόροι του Μπάλντουιν προσπάθησαν να μειώσουν τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

Ο Μπάλντουιν θα παραμείνει στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η Μπιάνκα Κλάιν, η οποία διετέλεσε διευθύντρια φωτογραφίας στην ταινία Marcel the Shell With Shoes On, θα αναλάβει τη διεύθυνση φωτογραφίας. Η Rust Media Productions και η Cline δεν απάντησαν αμέσως σε ερωτήματα του Guardian.

«Αν και γλυκόπικρο, είμαι ευγνώμων που μια λαμπρή και αφοσιωμένη νέα ομάδα παραγωγής που ενώνει το πρώην καστ και το συνεργείο είναι αφοσιωμένοι στην ολοκλήρωση αυτού που ξεκινήσαμε με τη Χαλίνα», δήλωσε ο σκηνοθέτης Ζοέλ Σόουζα στο Hollywood Reporter. Ο σκηνοθέτης τραυματίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Κάθε προσπάθειά μου σε αυτή την ταινία θα είναι αφιερωμένη στο να τιμήσω την κληρονομιά της Χαλίνα και να την κάνω περήφανη»

Η παραγωγή δεν θα χρησιμοποιήσει πυροβόλα όπλα όταν θα συνεχιστεί το γύρισμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Με πληροφορίες από τον Guardian