Ρουθ Έλις: Απονομή χάριτος στην τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε στη Βρετανία

Η Ρουθ Έλις, η τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε στη Βρετανία, έλαβε μεταθανάτια χάρη υπό όρους, όπως επιβεβαίωσε επίσημα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ντέιβιντ Λάμι.

Η Ρουθ Έλις, η οποία εργαζόταν ως μάνατζερ σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, καταδικάστηκε σε θάνατο δι' αγχονισμού τον Ιούλιο του 1955, τρεις μήνες μετά τη δολοφονία του εραστή της, Ντέιβιντ Μπλέικλι, τον οποίο πυροβόλησε θανάσιμα έξω από την παμπ The Magdala στο Χάμπστεντ του βόρειου Λονδίνου.

Η οικογένειά της διεξήγαγε έναν μακροχρόνιο δικαστικό «αγώνα» για την απονομή χάρης. Οι συγγενείς της υποστήριζαν σταθερά ότι τα ακλόνητα στοιχεία που αποδείκνυαν την κακοποιητική συμπεριφορά που υφίστατο η Έλις από τον σύντροφό της, και τα οποία την οδήγησαν σε κατάσταση αμόκ, δεν παρουσιάστηκαν ούτε ακούστηκαν ποτέ κατά τη διάρκεια της δίκης της το 1955.

Ruth Ellis, last woman hanged in Britain, granted posthumous conditional pardon https://t.co/toWsw2uiHC — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 8, 2026

Ruth Ellis, last woman hanged in Britain, granted posthumous conditional pardon https://t.co/toWsw2uiHC — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 8, 2026

Ρουθ Έλις: Τι ανακοινώθηκε στο Κοινοβούλιο

Όπως ανακοινώθηκε στο Κοινοβούλιο, ο Βασιλιάς Κάρολος έκανε αποδεκτή τη σχετική συμβουλή της κυβέρνησης, κλείνοντας έτσι μία πολυετή δικαστική υπόθεση, η οποία είχε πυροδοτήσει τότε το κίνημα για την κατάργηση της θανατικής ποινής στη χώρα.

Η ιστορία της Ρουθ Έλις μεταφέρθηκε πρόσφατα στη μικρή οθόνη μέσα από τη σειρά του ITV «A Cruel Love: The Ruth Ellis Story», με την Λούσι Μπόιντον στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

🚨 NEW: The last woman to be hanged in the UK has been given a conditional pardon by the King on Government advice



Ruth Ellis shot and killed her abusive husband on 10 April 1955, but as an "act of mercy", her hanging has been replaced with life imprisonment pic.twitter.com/d1TPDeoUfx — Politics UK (@PolitlcsUK) July 8, 2026

Ποια ήταν η Ρουθ Έλις: Το Βιογραφικό της

Γεννήθηκε ως Ρουθ Νίλσον στις 9 Οκτωβρίου 1926 στην παραθαλάσσια πόλη Ριλ της Ουαλίας. Στα εφηβικά της χρόνια η οικογένειά της μετακόμισε στο Λονδίνο. Σε ηλικία 17 ετών έμεινε έγκυος από έναν Καναδό στρατιώτη και απέκτησε το πρώτο της παιδί, τον Άντι, τον οποίο μεγάλωσε μόνη της, καθώς ο πατέρας επέστρεψε στον Καναδά.

Για να συντηρήσει τον εαυτό της και το παιδί της, η Έλις μπήκε στον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης του Λονδίνου. Εργάστηκε ως μοντέλο και σύντομα έγινε «οικοδέσποινα» σε διάσημα κλαμπ του West End, όπου η δουλειά της ήταν να ψυχαγωγεί εύπορους πελάτες. Το 1950 παντρεύτηκε τον Τζορτζ Έλις, έναν αλκοολικό και βίαιο οδοντίατρο, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη. Ο γάμος διαλύθηκε γρήγορα λόγω της συστηματικής κακοποίησης που βίωνε.

Το 1953, ενώ εργαζόταν ως διευθύντρια στο μαγαζί Carroll's, γνώρισε τον Ντέιβιντ Μπλέικλι, οδηγό αγώνων ταχύτητας. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε μια κακοποιητική, όπως αποδείχθηκε, σχέση, γεμάτη ζήλια, απιστίες και ξυλοδαρμούς. Η Έλις έμεινε έγκυος από τον Μπλέικλι, αλλά απέβαλε αφού εκείνος τη γρονθοκόπησε στο στομάχι.

Το Πάσχα του 1955, ο Μπλέικλι προσπάθησε να την αποφύγει και κρύφτηκε στο σπίτι φίλων του στο Χάμπστεντ. Την Κυριακή του Πάσχα, 10 Απριλίου 1955, η Ρουθ Έλις τον εντόπισε έξω από την παμπ The Magdala. Καθώς εκείνος κατευθυνόταν στο αυτοκίνητό του, η Ρουθ έβγαλε ένα περίστροφο από την τσάντα της και τον πυροβόλησε πέντε φορές σχεδόν εξ επαφής. Αμέσως μετά, περίμενε ήρεμα την αστυνομία να τη συλλάβει, δηλώνοντας: «Είμαι ένοχη, τον πυροβόλησα».

Με πληροφορίες από Independent