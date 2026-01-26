Ρούτε: «Όποιος πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ, ονειρεύεται»

Τη σημασία της διατήρησης και ενίσχυσης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας υπογράμμισε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δηλώνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θα ήθελε πολύ να δει μια ευρωπαϊκή αμυντική δύναμη αποκομμένη από το ΝΑΤΟ».

Μιλώντας σήμερα ενώπιον των Επιτροπών Ασφάλειας και Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μ. Ρούτε τόνισε ότι «όποιος πιστεύει πως η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, απλώς ονειρεύεται».

Τι ανέφερε ο Ρούτε

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επισήμανε ότι η Συμμαχία παραμένει ζωτικής σημασίας για όλα τα μέλη της, τονίζοντας πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται το ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς ο Καναδάς και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι χρειάζονται το ΝΑΤΟ». Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ χρειάζονται το ΝΑΤΟ γιατί αποτελεί βασικό πυλώνα για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Βόρειου Ατλαντικού, καθώς και για τη διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής.

Παράλληλα, ο Ρούτε υπογράμμισε ότι, σε περίπτωση που η Ευρώπη επιχειρούσε να αναλάβει πλήρως την άμυνά της χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ, οι αμυντικές δαπάνες θα έπρεπε να αυξηθούν δραστικά, φτάνοντας ακόμη και το 10% του ΑΕΠ των ευρωπαϊκών κρατών.

Αναφορικά με την Ουκρανία, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι το πακέτο δανείων ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε από τις χώρες της ΕΕ, «θα κάνει τεράστια διαφορά τόσο στην ασφάλεια, όσο και στην ευημερία της Ουκρανίας». Κάλεσε, ωστόσο, την ΕΕ να επιδείξει «ευελιξία» στον τρόπο αξιοποίησης των κεφαλαίων αυτών και «να μην υπάρξουν υπερβολικοί περιορισμοί» ως προς τις «αγορές από την ΕΕ», αλλά να μπουν στο επίκεντρο οι ανάγκες της Ουκρανίας. «Η Ευρώπη χτίζει τώρα την αμυντική της βιομηχανία, και αυτό είναι ζωτικής σημασίας, αλλά δεν μπορεί, προς το παρόν, να παράσχει σχεδόν επαρκή ποσότητα από αυτά που χρειάζεται η Ουκρανία για να αμυνθεί σήμερα», τόνισε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ. Σημείωσε, επίσης, ότι η αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας είναι «εξαιρετική», αλλά «χωρίς τη ροή όπλων από τις ΗΠΑ, η Ουκρανία δεν μπορεί να κρατηθεί στη μάχη».

Το ζήτημα της Ουκρανίας

Καθώς οι διαβουλεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία συνεχίζονται, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία δεν έχει διακοπεί, μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας PURL. Υπενθύμισε ότι για το 2026 οι στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας από διεθνείς δωρητές εκτιμώνται σε λίγο πάνω από 60 δισεκατομμύρια δολάρια, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία PURL αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς κάλυψης αυτών των αναγκών.

Ο Μ. Ρούτε έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον «συνασπισμό των προθύμων», υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας δυνάμεων στη χώρα μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Όπως είπε, η Ευρώπη, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβεβαιώσει την ετοιμότητά τους να συμβάλουν σε αυτές τις εγγυήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επιχειρήσει ξανά επίθεση κατά της Ουκρανίας έπειτα από μια πιθανή συμφωνία ή μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός.

Τέλος, ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε στη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η χώρα πλησιάζει «την τέταρτη τραγική επέτειο από την έναρξη του ολοκληρωτικού πολέμου της Ρωσίας», ενώ βιώνει «τον πιο σκληρό χειμώνα των τελευταίων δέκα και πλέον ετών», με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους -20 βαθμούς Κελσίου. Ο Μ. Ρούτε τόνισε ότι η Ρωσία πλήττει συστηματικά τις πολιτικές υποδομές, αφήνοντας εκατομμύρια Ουκρανούς «κυριολεκτικά στο κρύο», χωρίς θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ