Ρούπερτ Μέρντοχ: Θα αναλάβει επικεφαλής της μιντιακής «αυτοκρατορίας» του ο μεγαλύτερος γιος του

Η οικογένεια του Ρούπερτ Μέρντοχ κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με τον έλεγχο της μιντιακής αυτοκρατορίας του 94χρονου μεγιστάνα μετά τον θάνατό του, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή κατεύθυνσης στο Fox News.

Η συμφωνία δημιουργεί ένα trust που καθιερώνει τον έλεγχο της Fox Corp. στον Λάχλαν Μέρντοχ, ο οποίος διαχειρίζεται τη Fox τα τελευταία χρόνια, μαζί με τις μικρότερες αδελφές του, Γκρέις και Χλόη.

Τα τρία μεγαλύτερα αδέλφια του Λάχλαν, η Προυντένς ΜακΛιντ, η Ελισάμπεθ Μέρντοκ και ο Τζέιμς Μέρντοκ, εγκαταλείπουν κάθε αξίωση για τον έλεγχο της Fox, σε αντάλλαγμα για μετοχές που αυτή τη στιγμή εκτιμώνται σε 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια (2,8 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι πρώτοι ανέφεραν την είδηση της συμφωνίας.

Το νέο trust θα ισχύει μέχρι το 2050, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Η συμφωνία τερματίζει ένα οικογενειακό δράμα που θυμίζει μια πραγματική εκδοχή της σειράς του HBO «Succession», εμπνευσμένη από τους Μέρντοχ, μόνο που εδώ υπάρχουν τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις και αντίκτυπος στην πολιτική των ΗΠΑ. Το Fox και οι συντηρητικές του απόψεις κυριαρχούν στις τηλεοπτικές μετρήσεις, φτάνοντας φέτος το καλοκαίρι να είναι πιο δημοφιλές και από τα δίκτυα γενικής μετάδοσης, και αποτελεί το κύριο μέσο για τον Τραμπ και την ομάδα του για τη διάδοση ειδήσεων.

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε όταν ο Ρούπερτ Μέρντοχ και ο Λάχλαν προσπάθησαν να αλλάξουν τους όρους ενός ήδη υπάρχοντος trust, που έδινε στα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του μεγιστάνα ίσο λόγο στον έλεγχο των μιντιακών του επιχειρήσεων μετά τον θάνατό του.

Η Προυντένς, η Ελισάμπεθ και ο Τζέιμς δεν είναι γνωστό ότι έχουν τόσο συντηρητικές απόψεις όσο ο πατέρας τους, και η ρύθμιση προκάλεσε ανησυχίες ότι θα μπορούσαν να απομακρύνουν τον Λάχλαν και να αλλάξουν την κατεύθυνση του Fox μετά τον θάνατο του πατριάρχη.

Τα τρία αδέλφια προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να μπλοκάρουν τις αλλαγές και κέρδισαν αρχική απόφαση σε δικαστήριο διαχείρισης κληρονομίας στη Νεβάδα. Ο Εντμουντ Τζ. Γκόρντον Τζούνιορ, επίτροπος διαχείρισης κληρονομίας στη Νεβάδα, χαρακτήρισε την προσπάθεια κατάληψης του ελέγχου ως μια «προσεκτικά σχεδιασμένη φάρσα» που στόχευε στην εδραίωση του ελέγχου του Λάχλαν Μέρντοκ.

Ωστόσο, με τις εφέσεις να τραβούν σε διάρκεια και την έκβαση αβέβαιη, οι εκπρόσωποι του Ρούπερτ Μέρντοκ και των παιδιών του συναντήθηκαν για να καταλήξουν σε συμφωνία και να τερματίσουν την οικογενειακή έχθρα, η οποία ανακοινώθηκε αργά τη Δευτέρα.

Τα τρία μεγαλύτερα αδέλφια του Λάχλαν έχουν έξι μήνες για να πουλήσουν τυχόν προσωπικές τους μετοχές στη Fox και έχουν συμφωνήσει σε μακροχρόνιο περιορισμό απόκτησης μετοχών της Fox και της News Corp. ή οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά την εταιρεία, σύμφωνα με τη Fox.

Με πληροφορίες από euronews.com