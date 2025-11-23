Ρούπερτ Γκριντ για Χάρι Πότερ: «Η σκιά του Ρον Ουέσλι θα με ακολουθεί για πάντα»

Ο Ρούπερτ Γκριντ πιστεύει ότι δε θα βγει ποτέ από τη «σκιά» του Ρον Ουέσλι, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του σχεδόν 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία της τελευταίας ταινίας του Χάρι Πότερ.

«Είμαι καλά με αυτό, νομίζω ότι είναι υπέροχο. Μου αρέσει να συναντάω ανθρώπους που ένιωσαν πραγματικά ότι αυτό ήταν μέρος της παιδικής τους ηλικίας» ανέφερε μιλώντας στο BBC ο 37χρονος, που αγαπήθηκε ως Ρον στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ.

Παράλληλα, αποκάλυψε επίσης ότι έγραψε ένα γράμμα στον νεαρό ηθοποιό που θα υποδυθεί τον Ρον στη νέα τηλεοπτική σειρά. «Είναι αρκετά παράξενο να βλέπεις τον κύκλο να επαναλαμβάνεται. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα είναι», συμπλήρωσε για τη σειρά.

Ως παιδιά, ο Ρούπερτ Γκριντ και οι συμπρωταγωνιστές του, Ντάνιελ Ράντκλιφ και Έμμα Γουάτσον, είδαν τη ζωή τους να μεταμορφώνεται λόγω των ρόλων τους στις ταινίες της J.K. Rowling μεταξύ 2001 και 2011. Ο Γκριντ ήταν 11 ετών όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο του Ρον, του καλύτερου φίλου του Χάρι στο Χόγκουαρτς και τώρα περιγράφει την εμπειρία ως κάτι «τρελό». «Άλλαξε όλη μου τη ζωή πολύ γρήγορα.Ήμουν τεράστιος φαν των βιβλίων, οπότε για μένα ήταν σαν να μπαίνω μέσα στα βιβλία, και αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο» περιγράφει.

Σε σύγκριση με τον Ντάνιελ Ράντκλιφ και την Έμμα Γουάτσον, ο ίδιος βρήκε σχετικά δύσκολο να απελευθερωθεί από τον ρόλο του Ρον. Ωστόσο, δηλώνει πως δεν είναι κουρασμένος που πάντα συνδέεται με έναν ρόλο που υποδύθηκε πριν δεκαετίες.

«Έχει πολύ βαθύ νόημα για πολλούς ανθρώπους της γενιάς μου, και ακόμη περισσότερο για τις γενιές που το ανακαλύπτουν τώρα. Είναι υπέροχο. Μου δίνει μεγάλη υπερηφάνεια. Ήταν κάτι τεράστιο. Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ πλήρως από τη σκιά του, αλλά είμαι καλά με αυτό», συμπλήρωσε.

«Του έγραψα ένα γράμμα, πριν ξεκινήσουν, για να περάσω το “ραβδί”, όπως λέμε. Ήταν απλώς για να του ευχηθώ τα καλύτερα. Εγώ διασκέδασα πολύ μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο και ελπίζω να έχει την ίδια εμπειρία», ανέφερε για το γράμμα που έστειλε στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον Ρον στη σειρά.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν θα επιστρέψει στο κόσμο της μαγείας, ο Γκριντ απάντησε: «Ίσως στο μέλλον. Ποτέ μη λες ποτέ». «Αλλά προς το παρόν, όσο και αν το αγάπησα, απολαμβάνω να βγαίνω έξω από αυτόν τον κόσμο», καταλήγει.

Με πληροφορίες από BBC