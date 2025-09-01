Ρούντι Τζουλιάνι: Στο νοσοκομείο ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης μετά από τροχαίο

Ο Ρούντι Τζουλιάνι, πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και άλλοτε στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, νοσηλεύεται έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ.

Ο 81χρονος υπέστη κάταγμα σε θωρακικό σπόνδυλο, πολλαπλά τραύματα και μώλωπες, καθώς και κακώσεις στο αριστερό χέρι και στο κάτω άκρο

Το ατύχημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε, ένα νοικιασμένο Ford Bronco που οδηγούσε ο συνεργάτης του Τεντ Γκούντμαν, δέχθηκε σφοδρό χτύπημα από πίσω από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονη.

Ο Γκούντμαν και η νεαρή οδηγός τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Ο Τζουλιάνι διακομίστηκε σε ειδικό νοσοκομείο τραυμάτων, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στον θώρακα, πολλαπλές κακώσεις και εκδορές. Ο επικεφαλής της προσωπικής του ασφάλειας, Μάικλ Ραγκούζα, διαβεβαίωσε ότι «δεν πρόκειται για στοχευμένη επίθεση» και τόνισε ότι ο πρώην δήμαρχος «αναρρώνει γρήγορα».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, λίγο πριν από το τροχαίο ο Τζουλιάνι είχε σταματήσει για να βοηθήσει γυναίκα που είχε καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία, ειδοποιώντας την αστυνομία. Μόλις ολοκληρώθηκε η επέμβαση των αρχών, συνέχισε την πορεία του και λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε το ατύχημα.

Ο γιος του, Άντριου Τζουλιάνι, ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν με την οικογένεια μετά την είδηση: «Οι προσευχές σας έχουν τεράστια σημασία για την οικογένειά μας», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που ο Τζουλιάνι αντιμετωπίζει σοβαρές δικαστικές περιπέτειες. Παρά το γεγονός ότι είχε αναδειχθεί σε «δήμαρχο της Αμερικής» μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής θύελλας ως προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας τους αβάσιμους ισχυρισμούς περί νοθείας στις εκλογές του 2020.

Το 2023, δικαστήριο στην Τζόρτζια επιδίκασε αποζημίωση 148 εκατομμυρίων δολαρίων σε δύο υπαλλήλους εκλογικών υπηρεσιών που είχαν μηνύσει τον Τζουλιάνι για συκοφαντική δυσφήμηση. Καθώς οι δύο γυναίκες επιδίωκαν να εισπράξουν την αποζημίωση, ο Τζουλιάνι βρέθηκε αντιμέτωπος με ποινή για περιφρόνηση του δικαστηρίου και κινδύνευε να χάσει περιουσιακά στοιχεία. Τελικά κατέληξε σε συμβιβασμό, κρατώντας τα σπίτια και τα προσωπικά του αντικείμενα, με αντάλλαγμα χρηματική καταβολή και την υπόσχεση ότι δεν θα αναφερθεί ξανά δημοσίως στις δύο υπαλλήλους.

Με πληροφορίες από Associated Press