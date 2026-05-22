Ρούμπιο: «Πρέπει να έχουμε plan b σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει τα Στενά»

Ο Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ πρέπει να είναι έτοιμοι με ένα «εναλλακτικό σχέδιο» (plan b) σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Μετά τις συναντήσεις του με συμμάχους του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουάσινγκτον συνεχίζει να επιδιώκει διπλωματική λύση, ωστόσο εξετάζονται και εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, το εναλλακτικό σχέδιο θα αφορά κυρίως χώρες που έχουν συμφέροντα στην περιοχή και οι οποίες, όπως είπε, «πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται» πώς θα αντιδράσουν αν η Τεχεράνη αρνηθεί να συνεργαστεί.

«Όλοι θέλουμε να δούμε μια συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με την οποία τα Στενά θα είναι ανοιχτά και το Ιράν θα εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και, κατά συνέπεια, τις φιλοδοξίες του για πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι που όλοι ελπίζουμε. Και αυτό είναι που θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε, και αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ακόμη και τώρα που μιλάω γι΄αυτό», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ρούμπιο για συμμάχους:«Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, αλλά είναι πρόθυμοι να το κάνουν»

«Πρέπει όμως να έχουμε και ένα plan b και το plan b είναι: τι θα γίνει αν το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει τα στενά; Τι θα γίνει αν το Ιράν αποφασίσει: “Αρνούμαστε να ανοίξουμε τα στενά, θα τα ελέγχουμε εμείς και θα χρεώνουμε διόδια για τη διέλευση”; Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση, κάτι πρέπει να γίνει», επανέλαβε ο Ρούμπιο.

Στην τοποθέτησή του, τόνισε ότι έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στις συνομιλίες του με υπουργούς Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και, όπως είπε, έλαβε «πολλές επιδοκιμασίες».

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διασφαλίσουν μόνες τους την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον καθαρισμό πιθανών ναρκοπεδίων, αν και πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον θα καλωσόριζε τη συνδρομή των συμμάχων της.

«Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, αλλά είναι πρόθυμοι να το κάνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για τη δημιουργία μιας στρατιωτικής συμμαχίας που θα μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών, αλλά δήλωσαν ότι τέτοιες επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν μόνο όταν τελειώσουν οι εχθροπραξίες με το Ιράν.

