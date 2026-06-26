Ρούμπιο: Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν μια «συμφωνία - πλαίσιο»

Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν μια «συμφωνία πλαίσιο» στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο.

Πρόκειται για μια τριμερή συμφωνία που υπογράφεται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της κυρίαρχης κυβέρνησης του Λιβάνου και της κυβέρνησης του Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ».

Αν και το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει αποκαλυφθεί, σύμφωνα με τον Ρούμπιο πρόκειται για ένα κείμενο που θέτει «ένα πλαίσιο για τη βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια».

Συμφωνία ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ: «Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα», λέει ο Ρούμπιο

«Είναι η αρχή της αρχής», σχολίασε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής και πρόσθεσε: «Μας περιμένει πολλή δουλειά. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι μερικές φορές το πιο δύσκολο».

Υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ο Λίβανος και το Ισραήλ ξεκίνησαν στα μέσα Απριλίου απευθείας συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, τις πρώτες έπειτα από πολλές δεκαετίες μεταξύ των δύο χωρών.

Αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο σημαντική συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου εδώ και δεκαετίες, σχολιάζει το Al Jazeera.

Στην τελετή υπογραφής, ο Ρούμπιο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου για τη συμμετοχή τους και τη δέσμευσή τους στην παρούσα συμφωνία, υπογραμμίζοντας, ότι αυτό αποτελεί απλώς το πρώτο βήμα σε αυτό που περιέγραψε ως «δύσκολο αλλά απαραίτητο ταξίδι».

Με πληροφορίες από Al Jazeera