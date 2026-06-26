ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρούμπιο: Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν μια «συμφωνία - πλαίσιο»

Το κείμενο θέτει «ένα πλαίσιο για τη βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο

The LiFO team
The LiFO team
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΗΠΑ Facebook Twitter
Εικόνα από κατεστραμμένο κτίριο που έγινε στόχος ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων στην πόλη Ναμπάτιε, στο νότιο Λίβανο, στις 23 Ιουνίου 2026 / EPA/WAEL HAMZEH
0

Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν μια «συμφωνία πλαίσιο» στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο.

Πρόκειται για μια τριμερή συμφωνία που υπογράφεται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της κυρίαρχης κυβέρνησης του Λιβάνου και της κυβέρνησης του Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ».

Αν και το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει αποκαλυφθεί, σύμφωνα με τον Ρούμπιο πρόκειται για ένα κείμενο που θέτει «ένα πλαίσιο για τη βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια».

Συμφωνία ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ: «Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα», λέει ο Ρούμπιο

«Είναι η αρχή της αρχής», σχολίασε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής και πρόσθεσε: «Μας περιμένει πολλή δουλειά. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι μερικές φορές το πιο δύσκολο».

Υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ο Λίβανος και το Ισραήλ ξεκίνησαν στα μέσα Απριλίου απευθείας συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, τις πρώτες έπειτα από πολλές δεκαετίες μεταξύ των δύο χωρών.

Αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο σημαντική συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου εδώ και δεκαετίες, σχολιάζει το Al Jazeera.

Στην τελετή υπογραφής, ο Ρούμπιο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου για τη συμμετοχή τους και τη δέσμευσή τους στην παρούσα συμφωνία, υπογραμμίζοντας, ότι αυτό αποτελεί απλώς το πρώτο βήμα σε αυτό που περιέγραψε ως «δύσκολο αλλά απαραίτητο ταξίδι».

Με πληροφορίες από Al Jazeera

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΛΒΕΤΙΑ

Διεθνή / Τραμπ προς Ιράν: «Θα χτυπήσουμε ξανά πολύ πιο σκληρά» αν δεν σταματήσει τη Χεζμπολάχ

Η προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στην Ελβετία, με το Λίβανο και τα Στενά του Ορμούζ να κυριαρχούν στην ατζέντα
THE LIFO TEAM
ΜΟΝΑ ΧΑΛΙΛ ΛΙΒΑΝΟΣ ΧΕΛΩΝΕΣ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Λίβανος: Νεκρή σε ισραηλινό πλήγμα ακτιβίστρια που αφιέρωσε τη ζωή της στις χελώνες Καρέτα καρέτα

Η Μόνα Χαλίλ, μία από τις πιο γνωστές μορφές του περιβαλλοντικού κινήματος στον Λίβανο, πέθανε σε ηλικία 76 ετών από τα τραύματα που υπέστη μετά από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ ΠΟΛΕΜΟΣ

Διεθνή / Πάπας Λέων: «Ο Θεός δεν ευλογεί ποτέ τον πόλεμο, να λύσουμε τις διαμάχες ως άνθρωποι, όχι ως ζώα»

«Ο δημιουργός μας, μας έχει προικίσει με νοημοσύνη και ελεύθερη βούληση, ώστε να επιλύουμε τις συγκρούσεις ως άνθρωποι και όχι ως θηρία», τόνισε ο ποντίφικας
THE LIFO TEAM
ΤΖΟΝ ΜΠΟΛΤΟΝ ΕΝΟΧΟΣ

Διεθνή / Τζον Μπόλτον: Από την κακή διαχείριση απόρρητων εγγράφων στην ομολογία - Η κόντρα με τον Τραμπ

«Γνώριζε επίσης τη ζημιά που θα μπορούσε να προκληθεί, έθεσε την εθνική μας ασφάλεια σε σοβαρό κίνδυνο, παραβιάζοντας τον νόμο», δήλωσε η εισαγγελέας που χειρίστηκε την υπόθεση
THE LIFO TEAM
ΕΝΟΧΟΣ Ο ΤΖΟΝ ΜΠΟΛΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Τζον Μπόλτον: Ένοχος ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ για κακή διαχείριση εγγράφων εθνικής ασφάλειας

Ο Μπόλτον δήλωσε ένοχος για μία κατηγορία μη εξουσιοδοτημένης διατήρησης πληροφοριών που αφορούσε την εθνική άμυνα, από τις συνολικά 18 κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί
THE LIFO TEAM
 
 