Ρούμπιο: Το Ιράν δεν πρόκειται να επιβάλει τέλη στα Στενά του Ορμούζ

Ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να επιβάλει τέλη για διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει προτείνει την επιβολή τελών για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό του Κόλπου, μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, στις νέες δηλώσεις του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε, ότι «ολόκληρος ο κόσμος θα αντιταχθεί σε οποιονδήποτε μηχανισμό επιβάλει χρηματικά τέλη για τη χρήση μιας διεθνούς πλωτής οδού».

«Είναι τόσο απλό. Ο πρόεδρος το έχει ήδη πει: Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας, ότι πιστεύει πως όλες οι χώρες του Κόλπου θα υποστηρίξουν αυτή τη στάση.

Ρούμπιο: «Δεν θα κάνουμε τίποτα που θα υπονομεύσει την ασφάλεια των συμμάχων μας στον Κόλπο»

Στις ίδιες δηλώσεις του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε, ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα είναι «απόλυτα συντονισμένη με τους εταίρους της στον Κόλπο» καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Γι’ αυτό και θα συναντηθούμε με όλους τους αύριο, γι’ αυτό και πραγματοποιώ αυτά τα ταξίδια τώρα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ, εκτός από το να τους ευχαριστήσω για την απίστευτη υποστήριξη που μας παρείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας», είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους.

«Θέλουμε να το γνωρίζουν, θέλουμε να το επαναλάβουμε και να αρχίσουμε να συζητάμε μαζί τους σχετικά με κάθε απόφαση που λαμβάνεται όσον αφορά αυτές τις διαπραγματεύσεις. Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων μας – των μακροχρόνιων συμμάχων μας – στην περιοχή».

Ισραήλ: «Δεν υπάρχει αίτημα των ΗΠΑ να αποσυρθούμε από τον Λίβανο»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δηλώνει ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότιο Λίβανο, που αποτελεί το μεγάλο «αγκάθι» στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν.

«Έχουμε ανακοινώσει ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται να αποσυρθούμε και, αυτή τη στιγμή – και αυτό αποτελεί διπλωματικό επίτευγμα – δεν υπάρχει αίτημα των ΗΠΑ προς το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον Λίβανο», δήλωσε ο Κατζ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο συνεδρίου τοπικών ηγετών, που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera