Ρούμπιο: Η Γροιλανδία παραμένει μέρος της Δανίας «προς το παρόν»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Γροιλανδία παραμένει «προς το παρόν» μέρος της Δανίας, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις επανειλημμένες αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ περί αμερικανικού ελέγχου του νησιού.

Η τοποθέτηση έγινε κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όταν ο Ρούμπιο ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους ασφάλειας και στρατηγικής άμυνας στην Αρκτική.

Όπως είπε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θεωρεί ότι «είναι πολύ πιο εύκολο να υπερασπιστείς μια περιοχή όταν έχεις τον πλήρη έλεγχό της».

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι οι συνομιλίες με τη Δανία και τη Γροιλανδία για ζητήματα άμυνας και στρατηγικής συνεργασίας βρίσκονται σε «καλό σημείο».

McBride: I assume you are aware that Greenland is part of Denmark?



Rubio: For now. pic.twitter.com/Jk7qTHRvt0 — Acyn (@Acyn) June 3, 2026

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που επικαλείται το Axios, η αμερικανική κυβέρνηση συμμετέχει σε «υψηλού επιπέδου τεχνικές και διπλωματικές συζητήσεις» με τις δύο πλευρές και εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία των επαφών.

Οι δηλώσεις Ρούμπιο έρχονται ενώ η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να επαναφέρει τη συζήτηση για την επέκταση της αμερικανικής επιρροής σε στρατηγικές περιοχές.

Η Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας, διαθέτει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία λόγω της θέσης της στην Αρκτική αλλά και των φυσικών πόρων της.

Τanto η κυβέρνηση της Δανίας όσο και η ηγεσία της Γροιλανδίας έχουν επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι το νησί «δεν είναι προς πώληση».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία μέσω αμυντικής συμφωνίας με τη Δανία από το 1951, ωστόσο ο Τραμπ επιμένει εδώ και χρόνια ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην περιοχή.

Οι αναφορές Τραμπ σε Καναδά και Γροιλανδία

Οι δηλώσεις για τη Γροιλανδία εντάσσονται στη γενικότερη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ γύρω από την αμερικανική ισχύ και την επέκταση της επιρροής των ΗΠΑ.

Μόλις μία ημέρα πριν, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε και το γνωστό σχόλιό του περί μετατροπής του Καναδά σε «51η πολιτεία» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το θέμα αναζωπυρώθηκε όταν ο Αμερικανός πρέσβης στον Καναδά, Πιτ Χέκστρα, αναδημοσίευσε ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίπλα σε δημοσίευμα για την επιβράδυνση της καναδικής οικονομίας.

Παρά τις δηλώσεις αυτές, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ απέφυγε να κλιμακώσει την αντιπαράθεση και επανέλαβε ότι η χώρα του «δεν είναι προς πώληση», θέση ανάλογη με εκείνη που έχει εκφράσει επανειλημμένα και η ηγεσία της Γροιλανδίας.

Την ίδια στιγμή, ο Κάρνεϊ εμφανίζεται ανοιχτός στη βελτίωση των σχέσεων με την Ουάσινγκτον, παρά τις εντάσεις που έχουν προκαλέσει τόσο ο εμπορικός πόλεμος όσο και οι αναφορές Τραμπ περί προσάρτησης εδαφών.

Σύμφωνα με το Axios, οι τοποθετήσεις αυτές έχουν δημιουργήσει νέα πίεση στις σχέσεις των ΗΠΑ με παραδοσιακούς συμμάχους, καθώς αρκετές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν με ανησυχία τη ρητορική του Τραμπ γύρω από ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικού ελέγχου.

Με πληροφορίες από Axios