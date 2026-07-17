Ρούμπιο για Βάγια Νέστορα: «Εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα»

Αναφορά στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια διεθνούς διάσκεψης με θέμα την πολιτική τρομοκρατία.

Όπως είπε ο ίδιος, η Βάγια Νέστορα «εκτελέστηκε με βόμβα μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα».

«Ο συνασπισμός που βρίσκεται σήμερα σε αυτή την αίθουσα αποτελείται από πολιτικούς ηγέτες, ειδικούς και στελέχη των διωκτικών αρχών από περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχετε έρθει εδώ εκπροσωπώντας ένα ευρύ φάσμα κυβερνήσεων, πολιτικών κομμάτων και πολιτικών αντιλήψεων. Ορισμένες από τις κυβερνήσεις σας διαφωνούν δημόσια με τη δική μας. Μερικές φορές διαφωνούμε έντονα για το εμπόριο, την ενέργεια ή τη μετανάστευση. Δεν ήρθατε σήμερα επειδή πειστήκατε για κάθε πτυχή της αμερικανικής αντίληψης για τον κόσμο.

Ήρθατε εδώ – βρίσκεστε εδώ – επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκαύματα στο πάνω από το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, αφού εκτελέστηκε με βόμβα μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα», είπε συγκεκριμένα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

«Πρόκειται για μια διεθνή διάσκεψη, επειδή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια διεθνή – μια διακρατική – απειλή. Δεν πρόκειται για ξεχωριστούς και απομονωμένους πυρήνες. Πρόκειται για αλληλοσυνδεόμενα δίκτυα. Δεν αναγνωρίζουν τα σύνορά μας. Στην πραγματικότητα, δεν πιστεύουν καν στο ίδιο το εθνικό κράτος. Συντονίζονται, επικοινωνούν, ταξιδεύουν, εκπαιδεύονται και δρουν από κοινού, χρησιμοποιώντας τις ίδιες υποδομές, έχοντας τους ίδιους εχθρούς και επιδιώκοντας την ίδια αποστολή», ανέφερε ο Ρούμπιο σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Ρούμπιο: Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τώρα είναι η ώρα να το κάνουμε

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του είπε: «Μπορούμε – και οφείλουμε – να εντοπίσουμε και να χαρτογραφήσουμε αυτή την απειλή και να ανασυγκροτήσουμε την αρχιτεκτονική της αντιτρομοκρατικής μας δράσης, ώστε να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Όπως το έχουμε πετύχει μαζί στο παρελθόν, έτσι πρέπει να το κάνουμε και τώρα. Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων, μέσω συντονισμένων στρατηγικών επιβολής του νόμου και μέσω του εντοπισμού και της διακοπής των χρηματοδοτικών ροών, θα διαλύσουμε αυτά τα δίκτυα, κομμάτι-κομμάτι. Ήρθε η ώρα οι λαοί του πολιτισμένου κόσμου να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, να σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε αυτό το σκοτάδι που προελαύνει και να αγωνιστούμε – να αγωνιστούμε για όσα μας ανήκουν.

Είναι εύκολο να καταστρέφεις σπουδαία επιτεύγματα· είναι πολύ πιο δύσκολο να τα δημιουργείς. Οι εχθροί του πολιτισμού είναι ικανοί μόνο για το πρώτο. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να καταστρέφουν ό,τι σπουδαίο έχει δημιουργηθεί. Δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο πέρα από την καταστροφή. Εμείς, όμως, έχουμε δημιουργήσει σπουδαία πράγματα μαζί. Το έχουμε πετύχει ξανά και ξανά. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τώρα είναι η ώρα να το κάνουμε».

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