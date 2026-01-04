Ρούμπιο: «Δεν έχουμε δυνάμεις μας στη Βενεζουέλα» - Τι είπε για την Κούβα

Συνέντευξη στο NBC News παραχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με αφορμή την επιχείρηση των αμερικάνικων Ενόπλων Δυνάμεων στη Βενεζουέλα, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι «η κουβανική κυβέρνηση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα», ενώ ερωτηθείς εάν ο επόμενος στόχος της κυβέρνησης Τραμπ είναι η κυβέρνηση της Κούβας, ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι «η κουβανική κυβέρνηση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα».

Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει αν αυτό σημαίνει «ναι», ο Ρούμπιο είπε: «Νομίζω ότι βρίσκονται σε μεγάλους μπελάδες».«Ναι», πρόσθεσε. «Δεν πρόκειται να σας μιλήσω τώρα για τα επόμενα βήματά μας και τις πολιτικές μας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αλλά δεν νομίζω ότι αποτελεί μυστήριο πως δεν είμαστε καθόλου φίλοι του κουβανικού καθεστώτος».

Μάρκο Ρούμπιο: «Δεν υπάρχουν αμερικάνικες δυνάμεις στη Βενεζουέλα»

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι «δεν υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα»: «δεν έχουμε αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος», είπε, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρέθηκαν στη Βενεζουέλα «για περίπου δύο ώρες, όταν πήγαν να συλλάβουν τον Μαδούρο».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, είχε δηλώσει χθες πως «δεν φοβόμαστε την παρουσία στρατευμάτων στο έδαφος». Παράλληλα, ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα σε ύποπτα σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών και τις κατασχέσεις πλοίων που τελούν υπό κυρώσεις.

Σε συνέντευξή του στο «Meet the Press», ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να πλήττουν ύποπτα «σκάφης διακίνησης ναρκωτικών, ή ναρκοπλοίων όπως τα χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ» και να κατάσχουν πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις -αναφερόμενος, όπως φαίνεται, σε πετρελαιοφόρα- προκειμένου να ασκήσουν πίεση στη Βενεζουέλα.

«Είμαστε σε πόλεμο κατά των οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών, δεν είναι πόλεμος κατά της Βενεζουέλας», δήλωσε. «Θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών αν επιχειρούν να κατευθυνθούν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συνεχίσουμε να κατάσχουμε πλοία που τελούν υπό κυρώσεις, βάσει δικαστικών εντολών. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε =και ενδεχομένως και άλλα πράγματα- μέχρι να αντιμετωπιστούν όσα πρέπει να αντιμετωπιστούν», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα πλήξει σκάφη που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, μετέφεραν ναρκωτικά, ενώ έχουν επίσης αναχαιτίσει πολλά πετρελαιοφόρα κοντά στη Βενεζουέλα.

Μάρκο Ρούμπιο: Τι είπε ο Τραμπ για τη Βενεζουέλα

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του από το Μαρ-α-Λάγκο ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως οι «Ηνωμένες Πολιτείες θα διοικήσουν τη Βενεζουέλα», έως ότου γίνει η μετάβαση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μία «ομαλή διοίκηση».

«Θα "τρέξουμε" τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα μέχρι να υπάρξει ομαλή μετάβαση. Δεν θα ρισκάρουμε το παραμικρό. Θέλουμε Ειρήνη και Δικαιοσύνη για τους πολίτες της χώρας και θέλουμε να επιστρέψουν ελεύθεροι στη χώρα τους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εκμεταλλευτεί το κενό Μαδούρο. Θα μείνουμε στον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να λάβει χώρα κανονική - δημοκρατική διαδοχή. Οι εταιρείες πετρελαίου των ΗΠΑ επιστρέφουν άμεσα με δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. Η νέα συνεργασία ΗΠΑ - Βενεζουέλας θα κάνει τους πολίτες της χώρας πλούσιους, ανεξάρτητους και ασφαλείς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν η «διοίκηση» της Βενεζουέλας θα περιλαμβάνει μόνιμη στρατιωτική παρουσία, εγκατάσταση φιλοαμερικανικής κυβέρνησης για σειρά ετών ή αμερικανικό έλεγχο των δικαστηρίων και της πετρελαϊκής παραγωγής. Παραδέχθηκε πάντως ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν «μέχρι να υπάρξει μια ασφαλής, σωστή και συνετή μετάβαση», υπονοώντας ένα καθεστώς επιτήρησης που θυμίζει προηγούμενες αμερικανικές επεμβάσεις σε Γερμανία, Ιαπωνία και Ιράκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε εκτενώς για την είσοδο αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών, με στόχο την «ανακατασκευή» των ενεργειακών υποδομών και την επανάκτηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των μεγαλύτερων αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο. «Θα φτιάξουν τις υποδομές και θα αρχίσουν να βγάζουν χρήματα για τη χώρα», είπε, συνδέοντας ευθέως την πολιτική μετάβαση με την οικονομία των υδρογονανθράκων.

Παρά τις επίσημες αιτιολογήσεις περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι η επιχείρηση ισοδυναμεί με αλλαγή καθεστώτος. Υποστήριξε ότι ο Μαδούρο έστελνε μέλη της συμμορίας Tren de Aragua στις ΗΠΑ για να «τρομοκρατούν αμερικανικές κοινότητες», ισχυρισμός που, ωστόσο, είχε νωρίτερα αμφισβητηθεί από την ίδια την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με «συντριπτική αμερικανική στρατιωτική ισχύ από αέρα, ξηρά και θάλασσα», συγκρίνοντάς τη με άλλες επιθέσεις που έχει διατάξει, ακόμη και με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανέφερε ότι δεν υπήρξαν απώλειες Αμερικανών στρατιωτών, αν και νωρίτερα άφησε να εννοηθεί το αντίθετο, ενώ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ διέκοψαν την ηλεκτροδότηση στο Καράκας, χωρίς να εξηγήσει αν επρόκειτο για φυσική επίθεση ή κυβερνοεπιχείρηση.

Με πληροφορίες από NBC News