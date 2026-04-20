Ρούμεν Ράντεφ: Ποιος είναι ο φιλορώσος νικητής των εκλογών στη Βουλγαρία - «Άγνωστη» η εξωτερική του πολιτική

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, που διάκειται θετικά προς τη Ρωσία, κέρδισε την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή.

Με αυτή την εξέλιξη ίσως να μπει ένα τέλος στην πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη χώρα έπειτα από οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις σε διάστημα πέντε ετών.

Το κόμμα του Ράντεφ, η Προοδευτική Βουλγαρία (PB), συγκέντρωσε το 44,7% των ψήφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα με καταμετρημένο το 91,7% των ψηφοδελτίων, κάτι που σημαίνει ότι κερδίζει περίπου 130 έδρες στο κοινοβούλιο σε σύνολο 240.

«Πρόκειται για τη νίκη της ελπίδας επί της δυσπιστίας, νίκη της ελευθερίας επί του φόβου και εν τέλει, αν θέλετε, τη νίκη της ηθικής», δήλωσε ο Ράντεφ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά χθες.

Ποιος είναι ο Ρούμεν Ράντεφ;

Ευρωσκεπτικιστής, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών και αντίθετος στην παροχή υποστήριξης προς την Ουκρανία στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας, ο Ράντεφ διετέλεσε πρόεδρος της Βουλγαρίας από το 2017 ως το 2026, μια κυρίως τιμητική θέση. Παραιτήθηκε τον Ιανουάριο για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία μετά την παραίτηση της κυβέρνησης τον Δεκέμβριο έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις.

Εκμεταλλεύθηκε το κύμα αγανάκτησης που επικρατεί στη Βουλγαρία, μια χώρα 6,5 εκατ. κατοίκων, έπειτα από χρόνια πολιτικής αστάθειας, με τους πολίτες να είναι εξοργισμένοι από τη διαφθορά και τα παραδοσιακά κόμματα που κυριάρχησαν επί δεκαετίες στην πολιτική σκηνή.

Η συμμετοχή στις εκλογές, που ξεπέρασε το 51%, το υψηλότερο ποσοστό από το 2021, σύμφωνα με το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Market Links, καταδεικνύει ότι ο Ράντεφ ενσαρκώνει για ένα κομμάτι των Βούλγαρων μια ευκαιρία συσπείρωσης.

Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν εξάλλου, ότι κάποιοι ψηφοφόροι που προηγουμένως είχαν ψηφίσει φιλοδυτικά κόμματα προτίμησαν εκείνον σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση.

Ρούμεν Ράντεφ: «Άγνωστη» η εξωτερική του πολιτική

«Η Βουλγαρία θα προσπαθήσει να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία, αλλά πιστέψτε με, μια ισχυρή Βουλγαρία και μια ισχυρή Ευρώπη χρειάζονται κριτική σκέψη και ρεαλισμό», είπε ο Ράντεφ.

«Η Ευρώπη έχει πέσει θύμα της ίδιας της της φιλοδοξίας να είναι ηθικός ηγέτης σε έναν κόσμο που διέπεται από νέους κανόνες», εκτίμησε.

Πριν τις εκλογές είχε δηλώσει ότι συμμερίζεται την άποψη της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας σχετικά με την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, λέγοντας ότι «δεν έβλεπε το όφελος» που θα είχε αυτό «για τη φτωχή χώρα μου».

Η προεκλογική εκστρατεία του Ράντεφ θύμισε σε πολλούς τον απερχόμενο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βικτόρ Όρμπαν, ένθερμο υποστηρικτή της Μόσχας ακόμη και μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Ράντεφ δεν έχει δώσει σαφείς διευκρινίσεις για την πολιτική που πρόκειται να ακολουθήσει και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν και κατά πόσο θα αλλάξει την εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, η οποία εντάχθηκε στην ευρωζώνη τον Ιανουάριο- μια κίνηση την οποία έχει επικρίνει.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ συνεχάρη τον Ράντεφ, αν και απέρριψε την ιδέα ότι προσφέρει κάτι νέο. «Το να κερδίσεις τις εκλογές είναι ένα πράγμα, το να κυβερνάς ένα άλλο», προειδοποίησε.

Μαζικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης Μπορίσοφ, που βρισκόταν στην εξουσία επί σχεδόν 10 χρόνια, και στη συνέχεια τον διαδέχθηκε μια σειρά βραχύβιων, αδύναμων κυβερνητικών συνασπισμών.

Τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας αναγκάστηκε να παραιτηθεί έπειτα από μαζικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και λόγω του προϋπολογισμού που περιελάμβανε πρόταση για υψηλότερους φόρους.