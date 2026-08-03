Ρουμανία: Προκάλεσε έκρηξη για να διοχετεύσει νερό από τον Δούναβη προς πυρηνικό αντιδραστήρα

Οι ρουμανικές ναυτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια ελεγχόμενη έκρηξη προκειμένου να ανακατευθύνουν ζωτικής σημασίας νερό ψύξης από τον πληγμένο από την ξηρασία Δούναβη προς τον τελευταίο λειτουργικό πυρηνικό αντιδραστήρα της χώρας.

Την ίδια ώρα η γειτονική Ουγγαρία δήλωσε ότι ενδέχεται να καταφέρει να εξασφαλίσει ηλεκτρική ενέργεια για δύο ακόμη ημέρες από το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιό της.

Η Ουγγαρία και η Ρουμανία αναγκάστηκαν να κλείσουν για πρώτη φορά πυρηνικούς αντιδραστήρες που ψύχονται από τον Δούναβη, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού εντείνουν τους φόβους για ενεργειακή κρίση σε ολόκληρη την περιοχή.

Η Ρουμανία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο για όλο τον Αύγουστο, λόγω της μείωσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αφού τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του Δούναβη οδήγησαν στο κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού της Cernavodǎ.

Υποχωρεί η στάθμη του Δούναβη

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Adevărul», για την επέμβαση στον Δούναβη χρησιμοποιήθηκαν 180 κιλά εκρηκτικών, προκειμένου να μετακινηθεί ένας μεγάλος βράχος που εμπόδιζε τη ροή του νερού, σε μια έκρηξη που εκτόξευσε νερό στον αέρα. Το έκτακτο αυτό μέτρο υπογράμμισε την έκταση της κρίσης στην Ευρώπη, όπου η ζέστη και η ξηρασία έχουν μειώσει τις στάθμες των ποταμών και έχουν προκαλέσει ανησυχία σχετικά με την παροχή νερού, τις ποτάμιες μεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Κάθε μέρα μετά την Τετάρτη ή την Πέμπτη που ο πυρηνικός σταθμός λειτουργεί αποτελεί κέρδος», δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτσα. «Μια μέρα λειτουργίας του σταθμού είναι τρεις φορές πιο αποδοτική από το κόστος αυτής της επιχείρησης».

Ειδικοί ανέφεραν ότι η ελεγχόμενη έκρηξη θα επιτρέψει στις αρχές να κατασκευάσουν ένα προσωρινό φράγμα, εκτρέποντας περισσότερο νερό προς το κανάλι που τροφοδοτεί τον εναπομείναντα αντιδραστήρα της Cernavodǎ.

The Romanian Navy has carried out a series of controlled explosions to divert water from the Danube River towards the Cernavodă nuclear power plant to help with its cooling.

Extreme heat and a drought means there has been record low river levels, leading to the shutdown of a… pic.twitter.com/t4KifTkjwM — Channel 4 News (@Channel4News) August 3, 2026

Με τους μοναδικούς πυρηνικούς σταθμούς και των δύο χωρών να λειτουργούν σε μειωμένη ⁠ισχύ, η Ουγγαρία και η Ρουμανία βασίζονται όλο και περισσότερο σε δαπανηρές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο καύσωνας αυξάνει τη ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα. Και οι δύο χώρες χρησιμοποιούν νερό ​από τον Δούναβη ως ψυκτικό μέσο για τους αντιδραστήρες τους.

Στο Paks, τον πυρηνικό σταθμό της Ουγγαρίας που χτίστηκε την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, η παραγωγή έχει μειωθεί από τη Δευτέρα. Ο σταθμός, ηλικίας 44 ετών, ο οποίος κανονικά παράγει σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λειτουργεί σε λιγότερο από το ήμισυ της παραγωγικής του ικανότητας. Οι αρχές, οι οποίες είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ενδέχεται να χρειαστεί να κλείσουν το Paks ήδη από την Κυριακή, ανέφεραν ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει με μειωμένη ισχύ μέχρι τη Δευτέρα ή την Τρίτη, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, δήλωσε ότι ο σταθμός αναμένεται να κλείσει πλήρως την επόμενη εβδομάδα. Καθώς προβλέπεται ότι ο Δούναβης θα παραμείνει πολύ ρηχός για τα συστήματα ψύξης των αντιδραστήρων, το κλείσιμο θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

«Από τη Δευτέρα ενδέχεται να προκύψει κατάσταση ενεργειακής κρίσης», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. «Θα χρειαστούν συντονισμένα μέτρα και αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθούν πιο σοβαρές συνέπειες. Βασιζόμαστε σε όλους!».

Δεν αναμένεται άνοδος της στάθμης των υδάτων του Δούναβη τις επόμενες ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, καθώς δεν προβλέπονται σημαντικές βροχοπτώσεις. Ο ποταμός διασχίζει 10 χώρες, αλλά σε ορισμένα τμήματά του η στάθμη του έχει πέσει σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν. Η υποχώρηση του ποταμού έχει αποκαλύψει βράχους, ναυάγια, μια βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και τα λείψανα ενός μαμούθ.

Με πληροφορίες από Guardian

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