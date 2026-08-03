ΔΙΕΘΝΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

Διεθνή

Ρουμανία: Προκάλεσε έκρηξη για να διοχετεύσει νερό από τον Δούναβη προς πυρηνικό αντιδραστήρα

Υπενθυμίζεται ότι ο Δούναβης έχει πληγεί από σοβαρή ξηρασία

The LiFO team
The LiFO team
ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Χ
0

Οι ρουμανικές ναυτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια ελεγχόμενη έκρηξη προκειμένου να ανακατευθύνουν ζωτικής σημασίας νερό ψύξης από τον πληγμένο από την ξηρασία Δούναβη προς τον τελευταίο λειτουργικό πυρηνικό αντιδραστήρα της χώρας.

Την ίδια ώρα η γειτονική Ουγγαρία δήλωσε ότι ενδέχεται να καταφέρει να εξασφαλίσει ηλεκτρική ενέργεια για δύο ακόμη ημέρες από το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιό της.

Η Ουγγαρία και η Ρουμανία αναγκάστηκαν να κλείσουν για πρώτη φορά πυρηνικούς αντιδραστήρες που ψύχονται από τον Δούναβη, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού εντείνουν τους φόβους για ενεργειακή κρίση σε ολόκληρη την περιοχή.

Η Ρουμανία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο για όλο τον Αύγουστο, λόγω της μείωσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αφού τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του Δούναβη οδήγησαν στο κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού της Cernavodǎ.

Υποχωρεί η στάθμη του Δούναβη

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Adevărul», για την επέμβαση στον Δούναβη χρησιμοποιήθηκαν 180 κιλά εκρηκτικών, προκειμένου να μετακινηθεί ένας μεγάλος βράχος που εμπόδιζε τη ροή του νερού, σε μια έκρηξη που εκτόξευσε νερό στον αέρα. Το έκτακτο αυτό μέτρο υπογράμμισε την έκταση της κρίσης στην Ευρώπη, όπου η ζέστη και η ξηρασία έχουν μειώσει τις στάθμες των ποταμών και έχουν προκαλέσει ανησυχία σχετικά με την παροχή νερού, τις ποτάμιες μεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Κάθε μέρα μετά την Τετάρτη ή την Πέμπτη που ο πυρηνικός σταθμός λειτουργεί αποτελεί κέρδος», δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτσα. «Μια μέρα λειτουργίας του σταθμού είναι τρεις φορές πιο αποδοτική από το κόστος αυτής της επιχείρησης».

Ειδικοί ανέφεραν ότι η ελεγχόμενη έκρηξη θα επιτρέψει στις αρχές να κατασκευάσουν ένα προσωρινό φράγμα, εκτρέποντας περισσότερο νερό προς το κανάλι που τροφοδοτεί τον εναπομείναντα αντιδραστήρα της Cernavodǎ.

Με τους μοναδικούς πυρηνικούς σταθμούς και των δύο χωρών να λειτουργούν σε μειωμένη ⁠ισχύ, η Ουγγαρία και η Ρουμανία βασίζονται όλο και περισσότερο σε δαπανηρές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο καύσωνας αυξάνει τη ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα. Και οι δύο χώρες χρησιμοποιούν νερό ​από τον Δούναβη ως ψυκτικό μέσο για τους αντιδραστήρες τους.

Στο Paks, τον πυρηνικό σταθμό της Ουγγαρίας που χτίστηκε την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, η παραγωγή έχει μειωθεί από τη Δευτέρα. Ο σταθμός, ηλικίας 44 ετών, ο οποίος κανονικά παράγει σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λειτουργεί σε λιγότερο από το ήμισυ της παραγωγικής του ικανότητας. Οι αρχές, οι οποίες είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ενδέχεται να χρειαστεί να κλείσουν το Paks ήδη από την Κυριακή, ανέφεραν ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει με μειωμένη ισχύ μέχρι τη Δευτέρα ή την Τρίτη, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, δήλωσε ότι ο σταθμός αναμένεται να κλείσει πλήρως την επόμενη εβδομάδα. Καθώς προβλέπεται ότι ο Δούναβης θα παραμείνει πολύ ρηχός για τα συστήματα ψύξης των αντιδραστήρων, το κλείσιμο θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

«Από τη Δευτέρα ενδέχεται να προκύψει κατάσταση ενεργειακής κρίσης», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. «Θα χρειαστούν συντονισμένα μέτρα και αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθούν πιο σοβαρές συνέπειες. Βασιζόμαστε σε όλους!».

Δεν αναμένεται άνοδος της στάθμης των υδάτων του Δούναβη τις επόμενες ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, καθώς δεν προβλέπονται σημαντικές βροχοπτώσεις. Ο ποταμός διασχίζει 10 χώρες, αλλά σε ορισμένα τμήματά του η στάθμη του έχει πέσει σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν. Η υποχώρηση του ποταμού έχει αποκαλύψει βράχους, ναυάγια, μια βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και τα λείψανα ενός μαμούθ.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΛ ΦΑΓΕΝΤ HARRODS

Διεθνή / Υπόθεση Αλ Φαγέντ: Τουλάχιστον πέντε επιζώσες αναγνωρίστηκαν ως θύματα σύγχρονης δουλείας

Εκατοντάδες γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, ιδιοκτήτη των πολυκαταστημάτων Harrods στο Λονδίνο από το 1985 έως το 2010, για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και εμπορία ανθρώπων
THE LIFO TEAM
«Φυλακισμένοι στον παράδεισο»: το Πράσινο Ακρωτήριο έγινε καταφύγιο και αδιέξοδο για ΛΟΑΤΚΙ+ διωκόμενους

Διεθνή / «Φυλακισμένοι στον παράδεισο»: το Πράσινο Ακρωτήριο έγινε καταφύγιο και αδιέξοδο για ΛΟΑΤΚΙ+ διωκόμενους

Στο Πράσινο Ακρωτήριο, ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι που διώκονται σε άλλες αφρικανικές χώρες βρίσκουν ανάσα, αλλά όχι μέλλον. Δεν κινδυνεύουν να συλληφθούν για την ταυτότητά τους, όμως μένουν χωρίς χαρτιά, άσυλο και σταθερή δουλειά.
THE LIFO TEAM
Μετά την επίθεση στο Pride, η queer κοινότητα του Βερολίνου ζητά συνταγματική προστασία

Διεθνή / Μετά την επίθεση στο Pride, η queer κοινότητα του Βερολίνου ζητά συνταγματική προστασία

Στην αγρυπνία στον τόπο της επίθεσης, οι queer οργανώσεις του Βερολίνου ζήτησαν ρητή προστασία στο γερμανικό Σύνταγμα και ειδικό νόμο για τα θύματα βίας. Ταυτόχρονα ξεκαθάρισαν ότι ο τρόμος δεν πρέπει να γίνει μίσος κατά των μουσουλμάνων.
THE LIFO TEAM
Η Σούρι που έχασε τους γονείς της στα τρία σήμερα είναι τρανς γυναίκα και ερευνήτρια του καρκίνου

Διεθνή / Η Σούρι που έχασε τους γονείς της στα τρία σήμερα είναι τρανς γυναίκα και ερευνήτρια του καρκίνου

Μεγαλωμένη σε χωριό της Χαριάνα, η Σούρι έμαθε από παιδί να κρύβει όσα την έκαναν «διαφορετική». Στη Γερμανία, όπου πήγε για διδακτορικό στην έρευνα για τον καρκίνο, βρήκε τη λέξη που της έλειπε: τρανς.
THE LIFO TEAM
«Εδώ στο Μαρόκο, τα όνειρα μας σκοτώνουν»: οι νέοι που πέρασαν για λίγες ώρες στην Ευρώπη

Διεθνή / «Εδώ στο Μαρόκο, τα όνειρα μας σκοτώνουν»: οι νέοι που πέρασαν για λίγες ώρες στην Ευρώπη

Δεκάδες χιλιάδες νέοι Μαροκινοί πέρασαν για λίγες ώρες στη Θέουτα, πιστεύοντας ότι άνοιξε η πόρτα της Ευρώπης.Η επιστροφή τους, εξαντλημένη και σιωπηλή, έδειξε πόσο σκληρό μπορεί να γίνει ένα όνειρο.
THE LIFO TEAM
Massive Attack για τα γεγονότα στη Σιγκαπούρη: «Όλο το συγκρότημα τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία»

Διεθνή / Massive Attack για τα γεγονότα στη Σιγκαπούρη: «Όλο το συγκρότημα τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία»

Το συγκρότημα ύψωσε την παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια συναυλίας του - «Δεν φανταζόμασταν ότι το να κρατήσουμε τη σημαία ενός κυρίαρχου κράτους, το οποίο αναγνωρίζεται από 157 χώρες, θα παραβίαζε οποιονδήποτε νόμο»
THE LIFO TEAM
 
 