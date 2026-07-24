Ρουμανία: F-16 κατέρριψε drone στον εναέριο χώρο της χώρας

Ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατάρριψε ένα drone στον εναέριο χώρο της.

Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικούσορ Νταν, δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί και ότι ήδη διεξάγεται έρευνα. «Η περιοχή ήταν ακατοίκητη, οπότε ο πιλότος μπόρεσε να πυροβολήσει χωρίς κανέναν κίνδυνο», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre.



Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 24, 2026

Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν, το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανέφερε ότι μαχητικό της 86ης αεροπορικής βάσης στο Φετεστί, στην ανατολική Ρουμανία, αναχαίτισε το drone με πύραυλο κατά τη διάρκεια αποστολής αστυνόμευσης εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η κατάρριψη έγινε πάνω από ακατοίκητη περιοχή κοντά στο χωριό Παντίνα, βορειοανατολικά του Βουκουρεστίου.

Τα ραντάρ εντόπισαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος γύρω στις 9:40 το πρωί της Παρασκευής πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Στη συνέχεια κινήθηκε δυτικά, προς το λιμάνι της Σουλινά και κατευθύνθηκε προς την πόλη Μπουζάου, προσθέτει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Για την παρακολούθηση της κατάστασης απογειώθηκαν δύο αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας από τη βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου, μαζί με δύο ρουμανικά F-16.

Με πληροφορίες από Euronews