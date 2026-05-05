Ρουμανία: «Έπεσε» από σοσιαλδημοκράτες και ακροδεξιούς η κυβέρνηση του Ίλιε Μπολόζαν

Υπερψηφίστηκε νωρίτερα, σήμερα, στο Κοινοβούλιο της χώρας, η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης του Ίλιε Μπολόζαν στη Ρουμανία.

Η πρόταση, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία των Σοσιαλδημοκρατών και τη στήριξη της ακροδεξιάς, συγκέντρωσε 281 ψήφους, από τις 233 που απαιτούνταν στο 464μελές σώμα, οδηγώντας στην πτώση της κυβέρνησης Μπολόζαν στη Ρουμανία.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να βυθίσει τη Ρουμανία σε νέα περίοδο πολιτικής αστάθειας, ιδίως εν μέσω ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου στο Ιράν και στην Ουκρανία.

Ρουμανία: Αντιδράσεις για τη συμμαχία με την ακροδεξιά

Η συνεργασία μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (PSD) και του ακροδεξιού κόμματος Alliance for the Unity of Romanians στη Ρουμανία, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από φιλοευρωπαϊκές και δημοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες κατηγορούν το πρώτο ότι συμβάλλει στη νομιμοποίηση της ακροδεξιάς.

Το PSD, που μέχρι πρότινος συμμετείχε στον κυβερνητικό συνασπισμό, αποχώρησε στις 23 Απριλίου, αντιδρώντας στα μέτρα λιτότητας που είχε προωθήσει ο Μπολόζαν με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, του υψηλότερου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο, μέχρι πρότινος, πρωθυπουργός της Ρουμανίας είχε αναλάβει την πρωθυπουργία τον Ιούνιο του 2025, με τη στήριξη τεσσάρων φιλοευρωπαϊκών κομμάτων, ανάμεσά τους και το PSD, έπειτα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων.

Ρουμανία: Πολιτικό υπόβαθρο και γεωπολιτική σημασία

Η ανάληψη της εξουσίας τότε είχε βάλει τέλος σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας που ξεκίνησε με την ακύρωση των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου 2024. Οι εκλογές στη Ρουμανία είχαν στιγματιστεί από την αιφνιδιαστική άνοδο του ακροδεξιού υποψηφίου, Καλίν Γκεοργκέσκου, και από υποψίες ρωσικής παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία.

Η Ρουμανία, με πληθυσμό περίπου 19 εκατομμυρίων κατοίκων και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ΝΑΤΟ μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονός που ενισχύει τη γεωπολιτική σημασία των εξελίξεων.

Ο πρόεδρος της χώρας, Νικουσόρ Νταν, δήλωσε ότι η Ρουμανία θα συνεχίσει την φιλοδυτική της πορεία ανεξαρτήτως της έκβασης της πολιτικής κρίσης.

«Οι πολιτικές διαπραγματεύσεις θα είναι δύσκολες, αλλά είναι ευθύνη μου, και των πολιτικών κομμάτων, να διατηρήσουμε τη Ρουμανία στη σωστή πορεία», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Le Monde