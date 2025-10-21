«Ρωτήστε τις κόρες σας»: Θύελλα στη Γερμανία για τις δηλώσεις Μερτς περί απελάσεων

Πυρά δέχεται ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς για τη ρητορική του γύρω από τη μετανάστευση, μετά τις δηλώσεις του περί «πολύ μεγάλης κλίμακας» απελάσεων και το σχόλιο ότι «όποιος έχει κόρες» θα συμφωνήσει μαζί του.

Ο Μερτς, ο οποίος ανέλαβε την καγκελαρία τον Μάιο με την υπόσχεση να ανακόψει την άνοδο της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), αντέδρασε έντονα όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν σκοπεύει να ανακαλέσει ή να ζητήσει συγγνώμη για τις πρόσφατες δηλώσεις του.

«Δεν ξέρω αν έχετε παιδιά, και κόρες ανάμεσά τους», απάντησε ο Μερτς. «Ρωτήστε τις κόρες σας και θα πάρετε μια ξεκάθαρη απάντηση. Δεν έχω τίποτα να ανακαλέσω· αντιθέτως, υπογραμμίζω ότι πρέπει να αλλάξει κάτι».

Η φράση προκάλεσε οξύτατες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και οργανώσεις δικαιωμάτων, που κατηγόρησαν τον καγκελάριο ότι υιοθετεί επικίνδυνη, σχεδόν ακροδεξιά ρητορική, συνδέοντας τη μετανάστευση με την ασφάλεια των γυναικών.

Η βουλευτής των Πρασίνων Ρικάρντα Λανγκ σχολίασε ότι «οι κόρες του Μερτς ίσως έχουν κουραστεί να τον βλέπουν να νοιάζεται για τα δικαιώματά τους μόνο όταν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει συντηρητικές πολιτικές».

Ο ίδιος ο Μερτς επέμεινε ότι προτεραιότητά του είναι «η ασφάλεια στους δημόσιους χώρους» και ότι μόνο έτσι «οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις θα ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Αντιδράσεις και φόβοι για μετατόπιση της ρητορικής

Οι δηλώσεις του καγκελαρίου ήρθαν μία εβδομάδα μετά τις επικρίσεις που είχε δεχθεί για την αναφορά του ότι «στις γερμανικές πόλεις υπάρχει ακόμη πρόβλημα στην εικόνα των δρόμων», προσθέτοντας πως η υπουργός Εσωτερικών «εργάζεται για να επιτρέψει απελάσεις μεγάλης κλίμακας».

Η φράση αυτή ερμηνεύτηκε από πολλούς ως υπαινιγμός ότι η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί πρόβλημα, προκαλώντας αντιδράσεις ακόμη και μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Ο επικεφαλής των Πρασίνων στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, Κλέμενς Ρόστοκ, κατηγόρησε τον Μερτς ότι υποδαυλίζει φυλετικές προκαταλήψεις. «Είναι επικίνδυνο όταν τα κυβερνώντα κόμματα προσπαθούν να χαρακτηρίσουν ανθρώπους ως πρόβλημα, με βάση την εμφάνιση ή την καταγωγή τους», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η σοσιαλδημοκράτης υφυπουργός Ναταλί Πάβλικ προειδοποίησε ότι «η μετανάστευση δεν πρέπει να στιγματίζεται με απλουστευτικές ή λαϊκιστικές αντιδράσεις, γιατί αυτό διχάζει περαιτέρω την κοινωνία και τελικά ευνοεί τους λάθος ανθρώπους».

Οι δηλώσεις Μερτς εντάσσονται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας στο Βερολίνο για τη συνεχιζόμενη άνοδο της AfD, η οποία στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φτάνει ή και ξεπερνά τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU/CSU), αγγίζοντας ποσοστά-ρεκόρ άνω του 20%.

Το στοίχημα του Μερτς απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς

Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU/CSU) του Μερτς κατέγραψε απογοητευτικό αποτέλεσμα στις εκλογές του Φεβρουαρίου, με 28,5%, έναντι 20,8% της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), η οποία καταγράφει ιστορικά υψηλά ποσοστά σε πολλές ανατολικές περιοχές.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Μερτς προσπαθεί να ανακτήσει ψηφοφόρους της Δεξιάς υιοθετώντας πιο σκληρή ρητορική στο μεταναστευτικό — μια τακτική που, σύμφωνα με τους επικριτές του, νομιμοποιεί εν μέρει τη ρητορική της AfD.

Ο Γερμανός καγκελάριος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα υπάρξει κυβερνητική συνεργασία με τo AfD, τηρώντας το λεγόμενο firewall απέναντι στην ακροδεξιά που θεσπίστηκε επί Άνγκελα Μέρκελ. Ωστόσο, τα αυξανόμενα ποσοστά της ακροδεξιάς έχουν προκαλέσει ανησυχία στο εσωτερικό του CDU, με ορισμένα στελέχη να αμφισβητούν εάν το «τείχος» αυτό μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

Ο Μερτς, απαντώντας σε αυτές τις φωνές, τόνισε ότι υπάρχουν «θεμελιώδεις διαφορές» με το ακροδεξιό κόμμα και πως «η συνεργασία είναι αδύνατη». «Θα καταστήσουμε σαφές τι πραγματικά εκπροσωπεί η AfD και θα την αντιμετωπίσουμε με επιτυχημένο έργο διακυβέρνησης», δήλωσε.

Η ηγέτιδα της AfD Άλις Βάιντελ, που έχει δηλώσει ότι εμπνέεται από το κίνημα του Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε ειρωνικά μέσω της πλατφόρμας Χ, υποστηρίζοντας ότι «όσο ο Μερτς και οι συνεργάτες του χτίζουν τείχη, εμείς παλεύουμε για τη Γερμανία».

