Ρώσος σκιτσογράφος που είχε επικρίνει τον Πούτιν δολοφονήθηκε στην Πολωνία

Νεκρός από πυροβολισμούς στην Πολωνία έπεσε ο Ρώσος σκιτσογράφος Ρόμπερτ Κουζοφκόφ, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σεμιόν Σκρεπέτσκι, ο οποίος είχε γίνει γνωστός για τα σατιρικά και συχνά αιχμηρά έργα του απέναντι στη ρωσική πολιτική εξουσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πολωνικής εισαγγελίας, ο 44χρονος σκοτώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην πόλη Μπιάλα Ποντλάσκα, στην ανατολική Πολωνία. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο υπήκοοι Λευκορωσίας, ενώ οι έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Λούμπλιν επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τη δολοφονία του Ρώσου καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν γνωστός στο κοινό με το όνομα Σεμιόν Σκρεπέτσκι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης πλησίασε τον Κουζοφκόφ ενώ βρισκόταν στον δρόμο και άνοιξε πυρ εναντίον του με περίστροφο.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο 44χρονος δέχθηκε αρχικά τρεις πυροβολισμούς. Όταν κατέρρευσε στο έδαφος, ο ένοπλος τον πλησίασε και τον πυροβόλησε ακόμη δύο φορές από πολύ κοντινή απόσταση.

Οι συνθήκες της επίθεσης εξετάζονται από τις πολωνικές αρχές, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα ή τα πιθανά κίνητρα των συλληφθέντων.

Ποιος ήταν ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι

Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι είχε αποκτήσει αναγνωρισιμότητα μέσα από έργα πολιτικής σάτιρας που συχνά προκαλούσαν αντιδράσεις.

Στα σκίτσα και τις εικαστικές δημιουργίες του εμφανίζονταν συχνά πρόσωπα της ρωσικής πολιτικής σκηνής, μεταξύ αυτών ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ιωσήφ Στάλιν, ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, αλλά και ο εκλιπών επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά έργα του ήταν μια παραλλαγή ορθόδοξης εικόνας, στην οποία ο Στάλιν απεικονιζόταν να κρατά στην αγκαλιά του τον Πούτιν, σε μια σύνθεση που παρέπεμπε στις παραδοσιακές απεικονίσεις της Παναγίας με τον Χριστό.

Το 2021 εγκατέλειψε τη Ρωσία και εγκαταστάθηκε στην Πολωνία, υποστηρίζοντας ότι φοβόταν πολιτικές διώξεις στη χώρα του.

Ακόμη και μετά τη μετεγκατάστασή του συνέχισε να συμμετέχει σε δράσεις και εκδηλώσεις της ρωσικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό, διατηρώντας τη δημόσια κριτική του απέναντι στο Κρεμλίνο.