Ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο κινδυνεύει να εκραγεί στη Μεσόγειο

Σε συναγερμό για «κίνδυνο έκρηξης» από διαρροή καυσίμων βρίσκεται το ρωσικό υποβρύχιο Νοβοροσίσκ, ικανό να μεταφέρει πυρηνικούς πυραύλους.

Πληροφορία που μεταδόθηκε από το κανάλι VChK-OGPU που «ειδικεύεται» σε διαρροές από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρει ότι «το πλήρωμα ίσως να μην έχει άλλη επιλογή από το να αρχίσει την άντληση καυσίμων από το αμπάρι στη θάλασσα.»

Το υποβρύχιο φέρεται να βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα και να κινείται προς το Γιβραλτάρ, ενώ τον περασμένο Ιούλιο εντοπίστηκε από το βρετανικό ναυτικό να διασχίζει τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη.

Εν μέσω ανησυχιών ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν χρησιμοποιεί τον «σκιώδη στόλο» για υβριδικές επιθέσεις, η βρετανική εδημερίδα Daily Mail, υπενθυμίζει ότι το Βασιλικό Ναυτικό εντείνει τις περιπολίες για τυχόν παραβιάσεις των υδάτων.

Το «Νοβοροσίσκ» ανήκει στο ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, έχει πλήρωμα 52 ατόμων και μπορεί να παραμείνει κάτω από το νερό για έως και 45 ημέρες σε κάθε ταξίδι.

Δεν πιστεύεται ότι συμμετείχε στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ωστόσο το Κίεβο ανακοίνωσε ότι βύθισε «το αδελφό υποβρύχιο» Ροστόφ, τον Αύγουστο του 2024.

Με πληροφορίες από Reuters