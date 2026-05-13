Ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε κοντά στην Ισπανία ενδέχεται να μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα

Ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο που υπέστη μια σειρά από μυστηριώδεις εκρήξεις πριν τελικά βυθιστεί στα ανοικτά των νοτιοανατολικών ακτών της Ισπανίας πριν από 17 μήνες ενδέχεται να μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες υποβρυχίων με προορισμό τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το Ursa Major, ένα πλοίο μήκους 142 μέτρων με ρωσική σημαία, ιδιοκτησίας της κρατικής εταιρείας Oboronlogistics, φέρεται να έπλεε από την Αγία Πετρούπολη προς το Βλαδιβοστόκ στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, όταν βυθίστηκε 62 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Μούρθια λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 23ης Δεκεμβρίου 2024.

Έντεκα ώρες νωρίτερα, η ισπανική υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης και ασφάλειας, Sasemar, είχε αποστείλει ένα ελικόπτερο, ένα ταχύπλοο σκάφος διάσωσης και ένα ρυμουλκό προς το Ursa Major, το οποίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις 12:53 μ.μ.

Άλλα σκάφη στην περιοχή παρατήρησαν ότι το ρωσικό πλοίο, το οποίο είχε επιβραδύνει δραματικά τις τελευταίες 24 ώρες, είχε μεγάλη κλίση και είδαν το πλήρωμά του να εγκαταλείπει το πλοίο. Τα μέλη του πληρώματος είπαν στους διασώστες ότι είχαν σημειωθεί τρεις εκρήξεις στο μηχανοστάσιο του πλοίου.

Οι προσπάθειες της Ισπανίας να συνδράμει το «Ursa Major» διακόπηκαν στις 8:07 μ.μ. εκείνο το βράδυ, όταν έφτασε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, ανέλαβε τις επιχειρήσεις και διέταξε τα δύο σκάφη της Sasemar να αποσυρθούν σε απόσταση δύο ναυτικών μιλίων.

Το περιστατικό με το ρωσικό πλοίο κοντά στην Ισπανία

Σύμφωνα με ένα έγγραφο της ισπανικής κυβέρνησης που δημοσιεύθηκε πριν από τρεις μήνες σε απάντηση σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σχετικά με το περιστατικό, το ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε στη συνέχεια φωτοβολίδες πάνω από το Ursa Major. Μια αναφορά στην εφημερίδα La Verdad της Μούρθια ανέφερε ότι οι φωτοβολίδες ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για να «τυφλώσουν» τα κανάλια υπέρυθρης ακτινοβολίας των δορυφόρων πληροφοριών που παρακολουθούσαν το περιστατικό.

Μια έρευνα του CNN σχετικά με τη βύθιση του σκάφους σημείωσε ότι «τέσσερα παρόμοια σήματα… το μοτίβο των οποίων έμοιαζε με υποβρύχιες νάρκες ή εκρήξεις σε λατομεία στην ξηρά» ακούστηκαν αμέσως μετά την εκτόξευση των φωτοβολίδων. Μέχρι τις 11:20 μ.μ., το Ursa Major είχε βυθιστεί και τώρα βρίσκεται σε βάθος 2.500 μέτρων. Δύο μέλη του πληρώματος πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους στις αρχικές εκρήξεις, ενώ 14 διασώθηκαν.

Αν και το πλοίο μετέφερε επίσημα «μη επικίνδυνα εμπορεύματα» – συμπεριλαμβανομένων 129 εμπορευματοκιβωτίων, δύο γερανών και δύο μεγάλων καλυμμάτων συντήρησης – η διαδρομή του και η βύθισή του προκάλεσαν υποψίες στις ισπανικές αρχές.

Κατά την ανάκριση, ο καπετάνιος του Ursa Major τελικά δήλωσε στους Ισπανούς ανακριτές ότι τα «καλύμματα φρεατίων» που βρίσκονταν στο πλοίο του ήταν «εξαρτήματα πυρηνικού αντιδραστήρα παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα υποβρύχια», αλλά ότι δεν μεταφερόταν πυρηνικό καύσιμο.

Οι ερευνητές είχαν επίσης εντοπίσει στις δορυφορικές φωτογραφίες δύο τεράστια μπλε εμπορευματοκιβώτια – το καθένα εκτιμώμενου βάρους περίπου 65 τόνων – στην πρύμνη του πλοίου.

«Πρόκειται, λοιπόν, για δύο φορτία που θα ήταν σχεδόν αδύνατο να μεταφερθούν μέσω των δρόμων της Ρωσίας, του Καζακστάν, του Ουζμπεκιστάν και του Αφγανιστάν μεταξύ των δύο πόλεων που εξυπηρετεί το Ursa Major», ανέφερε το δημοσίευμα της εφημερίδας La Verdad.

«Αυτό το μυστηριώδες, αδήλωτο φορτίο θα δικαιολογούσε σίγουρα ένα ταξίδι άνω των 15.000 χλμ. δια θαλάσσης μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και Βλαδιβοστόκ».

Οι θεωρίες

Πηγή εξοικειωμένη με την έρευνα δήλωσε στο CNN ότι ο Ρώσος καπετάνιος πίστευε ότι θα εκτρεπόταν προς το βορειοκορεατικό λιμάνι του Ράσον για να παραδώσει τους δύο αντιδραστήρες.

Ενώ το περιστατικό παραμένει μυστήριο, το CNN υποθέτει ότι η βύθιση του Ursa Major «ενδέχεται να σηματοδοτεί μια σπάνια και υψηλού κινδύνου παρέμβαση από δυτικές στρατιωτικές δυνάμεις, με σκοπό να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να στείλει αναβαθμισμένη πυρηνική τεχνολογία σε έναν βασικό σύμμαχό της, τη Βόρεια Κορέα». Το δίκτυο σημείωσε ότι το ρωσικό πλοίο απέπλευσε μόλις δύο μήνες αφότου ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έστειλε στρατεύματα για να βοηθήσουν στην εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Το CNN και η εφημερίδα La Verdad ανέφεραν ότι μια τρύπα διαστάσεων 50 εκατοστών επί 50 εκατοστών που εντοπίστηκε στο κύτος του σκάφους – με το κατεστραμμένο μέταλλο να βλέπει προς τα μέσα – θα μπορούσε να έχει προκληθεί από ένα οπλικό σύστημα.

«Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, μερικοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν πιστεύεται ότι διαθέτουν αυτό το είδος τορπίλης υψηλής ταχύτητας, η οποία εκτοξεύει αέρα μπροστά από το όπλο για να μειώσει την αντίσταση του νερού», ανέφερε το CNN.

«Η πηγή που είναι εξοικειωμένη με την [ισπανική] έρευνα ανέφερε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση ενός τέτοιου μηχανισμού θα ταίριαζε με το μέγεθος της τρύπας στο κύτος του Ursa Major και ότι θα μπορούσε να είχε προκαλέσει μια αθόρυβη πρόσκρουση με αποτέλεσμα την ξαφνική επιβράδυνση του σκάφους στις 22 Δεκεμβρίου».

Το CNN ανέφερε ότι υπήρξε «έντονη πρόσφατη στρατιωτική δραστηριότητα» γύρω από τα συντρίμμια του πλοίου, με αμερικανικά αεροσκάφη «ανιχνευτές» πυρηνικών να πετούν πάνω από την περιοχή δύο φορές τον τελευταίο χρόνο, και ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο να προκαλεί τέσσερις επιπλέον εκρήξεις στα συντρίμμια μία εβδομάδα μετά τη βύθισή του.

Μια έκθεση της Oboronlogistics ισχυρίστηκε ότι το Ursa Major έπεσε θύμα αυτού που χαρακτήρισε ως «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση».

Τα υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών και Άμυνας της Ισπανίας έχουν κληθεί να σχολιάσουν το θέμα.

Με πληροφορίες από Guardian