Ρωσική προέλαση στο Ντνιπροπετρόβσκ: Ανησυχία για νέα κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία

Οι ουκρανικές δυνάμεις παραδέχθηκαν ότι ο ρωσικός στρατός επιχείρησε να περάσει στα ανατολικά της βιομηχανικής περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει έδαφος.

«Πρόκειται για την πρώτη επίθεση τέτοιας κλίμακας στην περιοχή», δήλωσε ο Βίκτορ Τρέχουμποβ από την Ομάδα Επιχειρήσεων του Δνείπερου, τονίζοντας ωστόσο ότι η προέλαση έχει σταματήσει.

Η Μόσχα ισχυρίζεται εδώ και μήνες ότι προχωρά βαθύτερα από το Ντονέτσκ, ενώ στις αρχές Ιουνίου αξιωματούχοι της Ρωσίας μίλησαν για επίθεση στο Ντνιπροπετρόβσκ. Παρά ταύτα, ουκρανικές πηγές λένε ότι οι Ρώσοι έχουν μόλις αγγίξει τα σύνορα της περιφέρειας.

Το DeepState Mapping Project εκτίμησε ότι η Ρωσία κατέλαβε δύο χωριά (Ζαπορίσκε και Νοβοχριγκορίβκα), κάτι που ο ουκρανικός στρατός διαψεύδει, λέγοντας ότι οι μάχες συνεχίζονται.

Η Ντνιπροπετρόφσκ, με πληθυσμό άνω των τριών εκατομμυρίων πριν τον πόλεμο, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο βαριάς βιομηχανίας της Ουκρανίας μετά το Ντονμπάς.

Παρά τις μεγάλες απώλειες, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πρόσφατα σημειώσει μικρά κέρδη στο Ντονέτσκ, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή επέκταση της προέλασης.

Την ίδια στιγμή, η διπλωματική προσπάθεια για ειρηνευτική λύση, της οποίας ηγούνται οι ΗΠΑ, δείχνει να χάνει δυναμική, παρά τις επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ είπε ότι εργάζεται για μια συνάντηση κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών, αλλά ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει έτοιμη ατζέντα».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί ότι μια συμφωνία που θα παραχωρούσε ουκρανικά εδάφη στη Ρωσία θα ήταν «παγίδα». Η πρόεδρος της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας τόνισε: «Η Ρωσία δεν έχει κάνει καμία υποχώρηση και παραμένει ο επιτιθέμενος».

Ο Ζελένσκι συνεχίζει τις επαφές με δυτικούς συμμάχους, ζητώντας εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι μια τέτοια συμφωνία θα επέτρεπε στον ουκρανικό στρατό να υπερασπίζεται τη χώρα του μακροπρόθεσμα.

Παράλληλα, η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι άνδρες ηλικίας 18-22 ετών θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, χαλαρώνοντας τους περιορισμούς που ίσχυαν για όλους έως 60 ετών. Η απόφαση αφορά και όσους βρίσκονται ήδη εκτός χώρας.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο εξήγησε ότι στόχος είναι οι νέοι να διατηρήσουν δεσμούς με την Ουκρανία, ενώ υπενθύμισε ότι η στρατιωτική θητεία ξεκινά από τα 25 έτη. Υπολογίζεται ότι σήμερα 5,6 εκατομμύρια Ουκρανοί άνδρες ζουν στο εξωτερικό.

