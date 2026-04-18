Ρωσίδα blogger «τα βάζει» με τον Πούτιν και γίνεται viral - «Ο κόσμος σας φοβάται»

Το Κρεμλίνο βρίσκεται αντιμέτωπο με τις συνέπειες της μαζικής διάδοσης, στα social media, της κριτικής που άσκησε μια διάσημη blogger προς τις ρωσικές αρχές, την ώρα που τα ποσοστά αποδοχής του Βλαντιμίρ Πούτιν καταγράφουν την έκτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση.

Η Victoria Bonya, ιδιαίτερα γνωστή στη Ρωσία από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι Dom-2 το 2006, δημοσίευσε τη Δευτέρα ένα βίντεο, προειδοποιώντας τον Ρώσο πρόεδρο ότι μια σειρά αυξανόμενων προβλημάτων ενδέχεται να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

«Ο κόσμος σας φοβάται, οι καλλιτέχνες φοβούνται, οι κυβερνήτες φοβούνται», ανέφερε στο 18λεπτο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, το οποίο μέσα σε τέσσερις ημέρες συγκέντρωσε 26 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια likes.

Στο ίδιο βίντεο απαρίθμησε ζητήματα που, όπως είπε, κανένας περιφερειακός κυβερνήτης δεν θα τολμούσε να θέσει απευθείας στον Πούτιν: πλημμύρες στο Νταγκεστάν, πετρελαϊκή ρύπανση στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, σφαγές ζώων στη Σιβηρία, διακοπές στο διαδίκτυο και πιέσεις στις μικρές επιχειρήσεις λόγω αυξήσεων τιμών και φόρων.

«Ξέρετε ποιος είναι ο κίνδυνος;» διερωτάται η Bonya, που ζει εκτός Ρωσίας. «Να πάψει ο κόσμος να φοβάται. Συμπιέζεται σαν ένα ελατήριο και μια μέρα αυτό το ελατήριο θα εκτοξευθεί».

Η Μόσχα προχώρησε την Πέμπτη σε μια ασυνήθιστη κίνηση, αναγνωρίζοντας δημόσια την έντονη κριτική και δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέδειξε η blogger.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχόλια της influencer απέφυγαν να στοχεύσουν άμεσα τον ίδιο τον Πούτιν ή τον πόλεμο στην Ουκρανία, γεγονός που πυροδότησε εικασίες ότι η παρέμβαση ίσως έγινε σε συνεννόηση με τη Μόσχα, ώστε να σταλεί μήνυμα ότι οι κοινωνικές ανησυχίες λαμβάνονται υπόψη ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η τακτική αυτή παραπέμπει σε γνώριμη στρατηγική του Κρεμλίνου: την εικόνα του «καλού τσάρου», που δεν γνωρίζει τι συμβαίνει λόγω ανίκανων αξιωματούχων. Ένα αφήγημα που επιτρέπει στον πρόεδρο να μετακυλίει την ευθύνη για τα προβλήματα της χώρας στους υφισταμένους του, διατηρώντας το προσωπικό του κύρος ακόμη και σε περιόδους αυξανόμενης δυσαρέσκειας.

Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το ξέσπασμα της Bonya δύσκολα ήταν συντονισμένο, αλλά αντανακλά μια αυθόρμητη αντίδραση στην αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια.

«Η κόπωση από τον πόλεμο αρχίζει να γίνεται αισθητή», δήλωσε ο Andrei Kolesnikov, πολιτικός επιστήμονας με έδρα τη Μόσχα. «Ο κόσμος αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι όσα συμβαίνουν είναι συνέπεια του πολέμου».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τις αρχές να εξηγήσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στην καθημερινότητα, από την οικονομική επιβράδυνση έως τους αυστηρότερους περιορισμούς στο διαδίκτυο. Από την πλευρά του, ο εξόριστος πρώην σύμβουλος του Πούτιν, Abbas Galyamov, υποστήριξε ότι δημόσιες παρεμβάσεις από πρόσωπα με επιρροή, όπως η Bonya, ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη δυσαρέσκεια στην κοινωνία.

«Φέρνει ένα εντελώς νέο κοινό στην αντιπολίτευση, που δεν υπήρχε πριν», ανέφερε. «Η δυσαρέσκεια αυξάνεται, υπάρχουν προβλήματα με το διαδίκτυο, οι τιμές ανεβαίνουν, ο πόλεμος κουράζει. Το κράτος εισβάλλει στην ιδιωτική ζωή».

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, κρατικές και ανεξάρτητες, τα ποσοστά αποδοχής και εμπιστοσύνης προς τον Πούτιν έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Με πληροφορίες από Guardian