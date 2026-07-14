Ρωσία: Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών η παραγωγή πετρελαίου - Ο ρόλος των ουκρανικών επιθέσεων

Η παραγωγή αργού πετρελαίου της Ρωσίας υποχώρησε τον Ιούνιο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον δυόμισι ετών, καθώς η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις στις πετρελαϊκές υποδομές της χώρας σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC), οι πετρελαιοπαραγωγοί άντλησαν κατά μέσο όρο 8,928 εκατ. βαρέλια αργού την ημέρα. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την έντονη πίεση που δέχεται ο ρωσικός πετρελαϊκός κλάδος.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραγωγή του Ιουνίου ήταν κατά 834.000 βαρέλια την ημέρα χαμηλότερη από το όριο που έχει οριστεί για τη Ρωσία αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον OPEC και τους συμμάχους του (OPEC+). Παράλληλα, ήταν μειωμένη κατά 61.000 βαρέλια την ημέρα σε σχέση με τον Μάιο, για τον οποίο τα στοιχεία αναθεωρήθηκαν ελαφρώς προς τα κάτω.

Αυτό είναι και το χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2024, τον πρώτο μήνα για τον οποίο ο OPEC δημοσίευσε μηνιαία στοιχεία παραγωγής αργού για το σύνολο της συμμαχίας OPEC+, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Αντίστοιχα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει το Bloomberg πριν από τον Φεβρουάριο του 2024, και τα οποία φτάνουν μέχρι τις αρχές του 2023, δείχνουν επίσης ότι η παραγωγή ήταν υψηλότερη από εκείνη του φετινού Ιουνίου.

Πώς αυτό επηρεάζει τους Ρώσους πολίτες

Η κρίση στα ρωσικά διυλιστήρια έχει προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις σε καύσιμα. Η ρωσική κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τις περισσότερες εξαγωγές ντίζελ, βενζίνης και καυσίμων αεροσκαφών, αφού αρκετά μεγάλα διυλιστήρια διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των ζημιών που υπέστησαν από τα Ουκρανικά πλήγματα.

Τις τελευταίες 100 ημέρες, το Κίεβο έχει εξαπολύσει περίπου 50 επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg από επίσημες ανακοινώσεις των δύο χωρών, έχουν πληγεί τουλάχιστον 24 από τα 34 μεγάλα διυλιστήρια της χώρας, τα οποία ανήκουν κυρίως στους κορυφαίους πετρελαϊκούς ομίλους της Ρωσίας.

Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τη δραστηριότητα των ρωσικών διυλιστηρίων στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων είκοσι και πλέον ετών, αναγκάζοντας τους παραγωγούς να αυξήσουν τις εξαγωγές αργού πετρελαίου. Αυτό συμβαίνει καθώς τα διυλιστήρια δεν μπορούν να επεξεργαστούν το αργό πετρέλαιο, που αποτελεί την πρώτη ύλη, για να το μετατρέψουν σε βενζίνη ή ντίζελ, και αναγκάζονται να το πουλήσουν ακατέργαστο.

Με πληροφορίες από το Bloomberg

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