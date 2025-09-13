Ρωσία: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα

Σεισμός 7,1 Ρίχτερ έγινε σήμερα κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο της Γερμανίας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το GFZ.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε μετά από τον σεισμό, σύμφωνα με το αρμόδιο αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 111 χιλιόμετρα ανατολικά της ρωσικής πόλης Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκυ, το διοικητικό κέντρο της περιοχής Καμτσάτκα.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού ανέφερε ότι ενδέχεται να σχηματιστούν «επικίνδυνα» κύματα κατά μήκος των ακτών σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Η Ιαπωνία, η Χαβάη και άλλα νησιά του Ειρηνικού ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κύματα ύψους μικρότερου των 30 εκατοστών.

Υπενθυμίζεται πως στις 30 Ιουλίου σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ έπληξε την Καμτσάτκα, ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και 73 χρόνια.