Ρωσία: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος που ήπιε ποτό με υγρό άζωτο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 38χρονος στη Μόσχα, στη Ρωσία, μετά την κατανάλωση κοκτέιλ που περιείχε υγρό άζωτο.

Το ποτό σέρβιρε σεφ σε χριστουγεννιάτικη γιορτή εταιρείας.

Κατέρρευσε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ο άνδρας που ήπιε υγρό άζωτο στη Ρωσία

Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι καλεσμένοι δεν είχαν προειδοποιηθεί για τους κινδύνους και ότι ο σεφ φέρεται να ενθάρρυνε έναν άνδρα να πιει αμέσως το κοκτέιλ. Μέσα σε γέλια, ο καλεσμένος εθεάθη να κρατάει το στομάχι του από τον πόνο, ενώ στη συνέχεια κατέρρευσε.

Οι γιατροί διαπίστωσαν αργότερα ότι το υγρό άζωτο προκάλεσε ταχεία επέκταση του αερίου στο εσωτερικό του σώματός του, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήξη στομάχου.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην εντατική, όπου οι χειρουργοί πραγματοποίησαν επείγουσα επέμβαση. Ο 38χρονος έχει τις αισθήσεις του και αυτή τη στιγμή αναρρώνει, αλλά η κατάστασή του παραμένει σοβαρή.

Με πληροφορίες από Daily Mail