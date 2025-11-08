Ρωσία: Σε επεξεργασία η εντολή Πούτιν για πιθανή πυρηνική δοκιμή

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μετέδωσε σήμερα πως βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία εντολής που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σχετικά με την προετοιμασία προτάσεων για μία πιθανή πυρηνική δοκιμή.

Το ίδιο πρακτορείο επικαλέστηκε τον Λαβρόβ να δηλώνει ότι η Ρωσία δεν έλαβε επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ, αναφορικά με την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δόθηκε τον προηγούμενο μήνα, για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Γιατί η απόφαση Τραμπ ανατρέπει πολιτικές δεκαετιών

Την αρχή για τις δοκιμές πυρηνικών όπλων την έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συμπληρώνοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογραμμίζει.

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε κύμα ερωτημάτων όσον αφορά τη διαχείριση των πυρηνικών οπλοστασίων, αλλά και το κατά πόσο η εκτελεστική εξουσία έχει πραγματικά τη δυνατότητα να πάρει ανάλογες αποφάσεις. Εδώ και δεκαετίες το Υπουργείο Ενέργειας και ο Εθνικός Οργανισμός Πυρηνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ είναι οι μόνοι αρμόδιοι για τη συντήρηση και δοκιμή ατομικών όπλων, όχι το Υπουργείο Άμυνας, κάτι που φαίνεται να αγνοείται από πολλούς πολιτικούς διαλόγους.