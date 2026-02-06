Ρωσία: «Πυροβόλησαν επανειλημμένα» υψηλόβαθμο στρατιωτικό στη Μόσχα

Στρατιωτικός στη Ρωσία τραυματίστηκε από πυρά στη Μόσχα και νοσηλεύεται, όπως ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή.

Πρόκειται για τον υψηλόβαθμο Ρώσο στρατιωτικό, αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, που νοσηλεύεται αφού δέχτηκε πυροβολισμούς στη Μόσχα, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την Ανακριτική Επιτροπή.

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί, πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ και στη συνέχεια διέφυγε, ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή. «Το θύμα νοσηλεύεται», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ρωσία: Ποιος είναι ο Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ

Ο Αλεξέγιεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας, μεταδίδει το Reuters ενώ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Όταν ο Ρώσος επικεφαλής μισθοφόρων, Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ηγηθεί, τον Ιούνιο 2023, μιας βραχύβιας ανταρσίας, ο Αλεξέγιεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους που είχαν σταλεί για να διαπραγματευθούν μαζί του.

Υψηλόβαθμοι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να κατηγορεί το Κίεβο.