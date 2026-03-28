Ρωσία: Προς απαγόρευση οι εξαγωγές βενζίνης από την 1η Απριλίου

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ έδωσε εντολή σήμερα στο υπουργείο Ενέργειας να συντάξει μια απόφαση για την απαγόρευση των εξαγωγών βενζίνης από την 1η Απριλίου, ανακοίνωσε η Μόσχα.

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS ανέφερε νωρίτερα ότι η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Ιουλίου.

Απαγόρευση των εξαγωγών βενζίνης

Ο Νόβακ δήλωσε ότι οι αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και των παραγώγων του, η οποία προκαλείται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, οδηγεί σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η υψηλή ζήτηση για ρωσικούς ενεργειακούς πόρους στις ξένες αγορές παραμένει ένας θετικός παράγοντας.

Ο όγκος του αργού πετρελαίου που προωθείται προς επεξεργασία παραμένει στα επίπεδα του περασμένου έτους, διασφαλίζοντας σταθερό εφοδιασμό σε προϊόντα πετρελαίου, ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Αρκετές περιοχές στη Ρωσία και τμήματα της Ουκρανίας υπό ρωσικό έλεγχο ανέφεραν ελλείψεις σε βενζίνη πέρυσι, μετά την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και εν μέσω εποχικής αύξησης της ζήτησης καυσίμων. Η Ρωσία έχει επιβάλει επανειλημμένα περιορισμούς στις εξαγωγές βενζίνης και ντίζελ για να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις.

Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, η χώρα εξήγαγε πέρυσι σχεδόν 5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους βενζίνης, δηλαδή περίπου 117.000 βαρέλια την ημέρα.

Με πληροφορίες από Reuters