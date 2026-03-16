Ρωσία: Πάνω $400.000 πρόστιμο στην εφαρμογή Telegram - Για τι κατηγορούν τον ιδρυτή της

Η Ρωσία επέβαλε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram πρόστιμο 35 εκατ. ρουβλίων (432.366 δολαρίων), όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε καθώς η εταιρεία φέρεται να μην αφαίρεσε απαγορευμένο περιεχόμενο.

Οι αρχές έχουν κατ’ επανάληψη κατηγορήσει το Telegram, μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές μηνυμάτων στη Ρωσία, ότι επιτρέπει να το χρησιμοποιούν ως πλατφόρμα για παράνομο και εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

Το Telegram απορρίπτει την κατηγορία αυτή και υποστηρίζει ότι η Ρωσία προσπαθεί να περιορίσει τις υπηρεσίες του για να αναγκάσει τους πολίτες να στραφούν στην κρατική εφαρμογή MAX.

Ποινική έρευνα σε βάρος του ιδρυτή του Telegram

Οι ρωσικές αρχές ξεκίνησαν πρόσφατα ποινική έρευνα εις βάρος του ιδρυτή της πλατφόρμας Πάβελ Ντούροφ, με την κατηγορία της «διευκόλυνσης τρομοκρατικών ενεργειών».

Την πληροφορία είχε δημοσιεύσει η κρατική εφημερίδα Rossiyskaya Gazeta, επικαλούμενη πηγές της FSB, της βασικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η υπόθεση εξετάζεται βάσει του άρθρου 205.1 του ρωσικού ποινικού κώδικα, που αφορά την παροχή βοήθειας για την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων.

Με πληροφορίες από Reuters