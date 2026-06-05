Ρωσία-Ουκρανία: Νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου - 185 από κάθε πλευρά

Η Ουκρανία και η Ρωσία προχώρησαν σήμερα σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου που αφορούσε 185 ανθρώπους από κάθε στρατόπεδο.

«Εκατόν ογδόντα πέντε Ρώσοι στρατιωτικοί επαναπατρίστηκαν από έδαφος που ελέγχεται από το καθεστώς του Κιέβου. Σε αντάλλαγμα, 185 αιχμάλωτοι πολέμου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων επιστράφηκαν», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λειτούργησαν ως μεσολαβητής.

Ανταλλαγή αιχμαλώτων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι στρατιωτικοί που επιστρέφουν στην Ουκρανία είναι «μαχητές των ενόπλων δυνάμεων, της εθνοφρουράς, της υπηρεσίας συνοριοφυλάκων». Επέστρεψε επίσης ένας πολίτης.

«Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκείνοι που επιστρέφουν ύστερα από χρόνια σε ρωσική αιχμαλωσία, όπου κρατούνταν από το 2022», δήλωσε ο ίδιος στο Χ.

Η προηγούμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου έγινε στις 15 Μαΐου και αφορούσε 205 ανθρώπους από κάθε στρατόπεδο.

Αίτημα του Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός και συνάντηση με τον Πούτιν

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη το βράδυ, ο Ζελένσκι ανήρτησε ανοιχτή επιστολή αναφερόμενος στον πόλεμο και την τροπή που έχει πάρει.

Ο Ζελένσκι ζήτησε να μπει τέλος στον πόλεμο, αλλά και να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση του ίδιου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αναφορικά με τη συνάντηση τόνισε την ανάγκη να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.