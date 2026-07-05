Ρωσία: Ο Τραμπ προσφέρθηκε να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επικοινώνησε τηλεφωνικά το Σάββατο με τον Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τη 250ή επέτειο των ΗΠΑ.

H τηλεφωνική τους επικοινωνία διήρκησε σχεδόν 90 λεπτά και σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο Τραμπ προσφέρθηκε να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

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Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι ο Τραμπ έκανε την πρόταση κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του Σαββάτου, ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Τουρκία.

Παράλληλα, όπως σημειώνει το Reutes, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε επίσης ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ.

Ρωσία: «Αρκετά εποικοδομητική» η συνομιλία Πούτιν Τραμπ

«Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ετοιμότητά του να εργαστεί για τον ταχύ τερματισμό των εχθροπραξιών και να αναζητήσει λύσεις για την υπέρβαση της κρίσης», δήλωσε ο Ουσάκοφ αναφερόμενος στη συνομιλία του Τραμπ με τον Πούτιν.

Ο Ουσάκοφ χαρακτήρισε τη συνομιλία «αρκετά εποικοδομητική» και ανέφερε ότι η Ρωσία επιδιώκει «μια πολιτική και διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης, με τη δέουσα συνεκτίμηση των θεμελιωδών θέσεων της Ρωσίας».

Κατηγόρησε επίσης το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του ότι «υπολογίζουν στην παράταση, ακόμη και στην κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς και στην τρομοκρατία εναντίον αμάχων».

Αναφέρθηκε τέλος, στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον στόχων στη Ρωσία, κυρίως συνδεδεμένων με τη βιομηχανία πετρελαίου, τα οποία έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε αρκετές ρωσικές περιφέρειες.

Με πληροφορίες από Reuters