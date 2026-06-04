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Ρωσία: Ο «πόλεμος του Μπάιντεν» έχει γίνει πλέον «πόλεμος του Τραμπ», δήλωσε ο Λαβρόφ

Οι δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ

The LiFO team
The LiFO team
ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΗΠΑ ΛΑΒΡΟΦ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
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Οι πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τη στήριξη της Ουκρανίας δείχνουν ότι αυτό που η Ρωσία χαρακτήριζε μέχρι πρότινος ως «πόλεμο του Μπάιντεν» έχει πλέον μετατραπεί σε «πόλεμο του Τραμπ», υποστήριξε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ανέφερε ακόμη ότι οι συγκρούσεις στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τερματιστεί εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η πλευρά των ΗΠΑ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι αναμένονται «πολύ σύντομα» εξελίξεις σχετικά με πακέτο βοήθειας ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία, το οποίο είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο αλλά η εκταμίευσή του είχε καθυστερήσει από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, οι τοποθετήσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών υπέρ του Κιέβου αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και εκείνη των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στον πόλεμο, όπως μετέδωσε το RIA.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκατέστησε την επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει επιτύχει αυτόν τον στόχο.

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αποτελεί «τον πόλεμο του Τζο Μπάιντεν» και όχι δική του ευθύνη.

Συνεχίζονται οι οικονομικές διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ σχετικά με οικονομικά ζητήματα και την ενέργεια δεν έχουν διακοπεί, δήλωσε στο Reuters ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) Κιρίλ Ντμίτριεφ, τονίζοντας ότι είχε συνομιλήσει με τους Αμερικανούς ομολόγους του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ την προηγούμενη μέρα.

«Μιλήσαμε χθες με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ. Ο διάλογος συνεχίζεται και υπάρχει συνεχής επικοινωνία», δήλωσε ο Ντμίτριεφ στο περιθώριο της Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται στην Αγία Πετρούπολη.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

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