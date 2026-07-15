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Ρωσία: «Νόμιμοι στόχοι» τα ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία μετά από ενδεχόμενη συμφωνία ειρήνης

«Η αποστολή οποιωνδήποτε στρατιωτικών μονάδων από χώρες της λεγόμενης συμμαχίας των προθύμων στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη για τη χώρα μας», δήλωσε η Ρωσίδα ΥΠΕΞ

The LiFO team
The LiFO team
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Ρώσοι στρατιώτες Φωτ. Unslpash
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Η Ρωσία υποστήριξε ότι οποιαδήποτε δύναμη σταλεί από τους συμμάχους της Ουκρανίας για να αναπτυχθεί στο έδαφος της, σε περίπτωση που θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, θα είναι απαράδεκτη για την Μόσχα η οποία θα την αντιμετωπίσει ως απειλή. 

Τα μέλη της «Συμμαχίας των Προθύμων» συναντήθηκαν στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα και ξεκαθάρισαν ότι η πρόθεσή τους είναι να αναπτύξουν μια τέτοιου είδους δύναμη μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών προκειμένου να καθησυχάσουν την Ουκρανία και να την βοηθήσουν να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της. 

Όπως υποστήριξαν, τους επόμενους μήνες θα διεξαχθούν ασκήσεις για να αποδειχθεί η ικανότητα της προγραμματισμένης δύναμης, γνωστής ως Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία, να αναλάβει δράση. 

Ζαχάροβα: Απαράδεκτη για τη χώρα μας η αποστολή στρατού

«Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η αποστολή οποιωνδήποτε στρατιωτικών μονάδων από χώρες της λεγόμενης συμμαχίας των προθύμων στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη για τη χώρα μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. 

«Επαναλαμβάνω: αυτό θα ισοδυναμούσε, de facto, με ξένη επέμβαση και κλιμάκωση των απειλών για την ασφάλεια της Ρωσίας. Θα θεωρούσαμε τέτοιες μονάδες ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.» 

Με πληροφρίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ 

Διεθνή

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