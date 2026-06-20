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Ρωσία: Μία γυναίκα νεκρή και πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο

Ο 19χρονος δράστης πέταξε επίσης ένα πυροτεχνικό αντικείμενο σε χώρο όπου λειτουργούσε παιδικό κέντρο ψυχαγωγίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών

The LiFO team
The LiFO team
ΡΩΣΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplashed
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Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης της περιοχής, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι ένας νεαρός άνδρας επιτέθηκε σε επισκέπτες του εμπορικού κέντρου με μαχαίρι προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί. Οι πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής 

Λίγο αργότερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών Ιρίνα Βολκ ανέφερε ότι ο δράστης πέταξε επίσης ένα πυροτεχνικό αντικείμενο σε χώρο όπου λειτουργούσε παιδικό κέντρο ψυχαγωγίας μέσα στο εμπορικό συγκρότημα.

Η ενέργεια ενεργοποίησε το σύστημα πυρασφάλειας και προκάλεσε συναγερμό, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος είναι κάτοικος της περιοχής και γεννήθηκε το 2007. Πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, ακινητοποιήθηκε από πολίτη που βρισκόταν στο σημείο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ειδικό κλιμάκιο ερευνητών έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τα κίνητρα της επίθεσης. 

Η Ερευνητική Επιτροπή διευκρίνισε ότι ζήτησε την ψυχιατρική εξέταση του φερόμενου δράστη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

 
Διεθνή

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