Ρωσία: Μεγάλη φωτιά σε αγορά στην Αγία Πετρούπολη - Ένας νεκρός

Εξαιρετικά εύφλεκτη ουσία μέσα στο κτίριο προκάλεσε τη φωτιά που εξαπλώθηκε σε 1.500 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών

LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash

Ένα άτομο εντοπίστηκε νεκρό  σε κεντρική αγορά στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο κτίριο την Τετάρτη.

«Δυστυχώς, κατά τη διαδικασία κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα άτομο νεκρό», δήλωσε η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Εξαιρετικά εύφλεκτη ουσία μέσα στο κτίριο προκάλεσε τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, η οποία κάλυψε σχεδόν 1.500 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι 96 πυροσβέστες και 26 πυροσβεστικά οχήματα συνεχίζουν τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς στην αγορά.

