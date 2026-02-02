Ρωσία: Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει τις συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ στα ΗΑΕ - Πότε θα πραγματοποιηθούν

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε σήμερα τη διεξαγωγή την Τετάρτη και την Πέμπτη στο Αμπού Ντάμπι ενός νέου κύκλου απευθείας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες γίνονται στο πλαίσιο της προσπάθειας να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η επιβεβαίωση των συνομιλιών ανάμεσα σε Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ

«Ο δεύτερος κύκλος» των διαπραγματεύσεων, που επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί χθες Κυριακή, «θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη (...) στο Αμπού Ντάμπι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος εξήγησε πως η μετάθεση αυτή οφείλεται στην ανάγκη να συντονιστούν τα προγράμματα εργασίας των τριών πλευρών.

Επιβεβαίωσε, με αυτόν τον τρόπο, την ανακοίνωση που έκανε χθες, Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρώτος κύκλος των διαπραγματεύσεων αυτών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Ιανουαρίου, χωρίς να καταλήξει σε σημαντικό διπλωματικό αποτέλεσμα. Ο δεύτερος κύκλος επρόκειτο να λάβει χώρα την 1η Φεβρουαρίου.

Ο Πεσκόφ είπε πως η Ρωσία και η Ουκρανία κατάφεραν μέχρι τώρα να μειώσουν τις διαφορές τους σε ορισμένα θέματα, αλλά δεν έχουν κάνει αντίστοιχη πρόοδο σε ό,τι αφορά πιο πολύπλοκα, όπως τα αποκάλεσε, ζητήματα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας δήλωσε ακόμη ότι το Κρεμλίνο δεν έχει τίποτα να προσθέσει σε ό,τι έχει ειπωθεί προηγουμένως σχετικά με μια παύση στα πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Η Ρωσία και η Ουκρανία δήλωσαν την Παρασκευή ότι σταμάτησαν τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης.

Το ζήτημα του Ιράν

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία εξακολουθεί τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων γύρω από το Ιράν και ότι εδώ και καιρό προσφέρει τις υπηρεσίες της προκειμένου να επεξεργαστεί ή να αποθηκεύσει εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν.

Απαντώντας σε ερώτηση αν η Ρωσία συζητάει με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες την πιθανότητα να λάβει ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο, ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: «Το θέμα αυτό είναι στην ατζέντα εδώ και καιρό».

«Η Ρωσία προσφέρει τις υπηρεσίες της για αρκετό καιρό ως πιθανή επιλογή που θα οδηγούσε στην απομάκρυνση ορισμένων προσκομμάτων για έναν αριθμό χωρών», είπε ο Πεσκόφ.

«Αυτή τη στιγμή, η Ρωσία συνεχίζει τις προσπάθειές της, συνεχίζει τις επαφές της με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, και διατηρεί την ετοιμότητά της να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν όσο το δυνατό καλύτερα μπορεί», είπε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ