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Ρωσία: Κατηγορεί την Ουκρανία για τη φονική βομβιστική επίθεση σε εστιατόριο στη Μόσχα

Η έκρηξη σημειώθηκε στην είσοδο ενός πολυτελούς ιταλικού εστιατορίου

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΣΧΑ ΕΚΡΗΞΗ ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Χ
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Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για βομβιστική επίθεση σε εστιατόριο στο κέντρο της Μόσχας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε άτομα, εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι ο στόχος ήταν ένας ανώτερος Ρώσος στρατιωτικός διοικητής.

Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κοντά στην είσοδο ενός πολυτελούς ιταλικού εστιατορίου, το οποίο βρίσκεται σε έναν από τους επτά ουρανοξύστες της πόλης.

Οι ρωσικές εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι μια άγνωστη γυναίκα που μετέφερε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό προσπάθησε να εισέλθει στο εστιατόριο, αλλά εμποδίστηκε από έναν φρουρό ασφαλείας.

Η συσκευή εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σκοτώνοντας πέντε άτομα και τραυματίζοντας άλλα 19.

Η έκρηξη στη Μόσχα

Σε δήλωση που εξέδωσε την Κυριακή, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Κίεβο για τη διενέργεια της επίθεσης, αναφέροντας: «Τα αιματηρά πλοκάμια της τρομοκρατικής συμμορίας του [Βολοντίμιρ] Ζελένσκι έχουν φτάσει στο ιταλικό εστιατόριο Balzi Rossi στη Μόσχα».

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν προσδιορίσει τον επιδιωκόμενο στόχο ούτε έχουν κατονομάσει τα θύματα.

Ωστόσο, στρατιωτικοί μπλόγκερ και αρκετά ανεξάρτητα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η επίθεση ενδέχεται να είχε ως στόχο τον στρατηγό Αλεξάντρ Τσάικο, διοικητή των αεροδιαστημικών δυνάμεων της Ρωσίας, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, παρευρισκόταν σε ιδιωτικό δείπνο στο εστιατόριο για να γιορτάσει τα 55α γενέθλιά του.

Φωτογραφίες και βίντεο που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο λίγο μετά τη βομβιστική επίθεση, τα οποία φέρεται να προέρχονται από την ιδιωτική εκδήλωση, έδειχναν μια σκηνή με τις λέξεις «Aleksandr 55» να εμφανίζονται στο φόντο.

Ο Τσάικο είναι ένας από τους κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές της Ρωσίας, ο οποίος ηγήθηκε της αποτυχημένης επίθεσης στο Κίεβο στις αρχές του 2022, πριν προαχθεί αργότερα στη διοίκηση της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας.

Το κανάλι Telegram «VChK-OGPU», το οποίο είναι γνωστό για τη δημοσίευση διαρροών από το εσωτερικό των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας, ανέφερε ότι ο Τσάικο γλίτωσε χωρίς τραυματισμούς. Σύμφωνα με το κανάλι, η κόρη του, Μαρία, τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη, ενώ ο σύζυγός της, Ντανίιλ Περέντρι, σκοτώθηκε. Βρίσκονταν έξω, στη βεράντα του εστιατορίου, όταν συνέβη η έκρηξη.

Η ρωσική εφημερίδα «Kommersant» ανέφερε ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι η γυναίκα που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό ενδέχεται να μην γνώριζε ότι μετέφερε βόμβα, υποδηλώνοντας ότι αυτή πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως από άλλο άτομο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

Μεταξύ των άλλων θυμάτων που αναφέρθηκαν ήταν και ένα μέλος της ελίτ Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO) της Ρωσίας.

Το Κίεβο δεν έχει ακόμη σχολιάσει το περιστατικό.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

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