Ρωσία: Κατηγορεί ουκρανικά ναυτικά drones για τη βύθιση δεξαμενόπλοιου στη Μεσόγειο

Ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) βυθίστηκε στη Μεσόγειο Θάλασσα μεταξύ της Λιβύης και της Μάλτας, μετά από εκρήξεις και πυρκαγιά, σύμφωνα με λιμενικές αρχές της Λιβύης.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε στο Arctic Metagaz με «μη επανδρωμένα θαλάσσια drones» που εκτοξεύθηκαν από τις ακτές της Λιβύης.

Η κρατική υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δεν έχει σχολιάσει την κατηγορία, ενώ οι λιμενικές αρχές της Λιβύης δήλωσαν ότι η αιτία της πυρκαγιάς είναι άγνωστη.

Τι έχει γίνει γνωστό για το ρωδικό δεξαμενόπλοιο

Οι Λίβυοι ανέφεραν ότι το δεξαμενόπλοιο μετέφερε περίπου 62.000 μετρικούς τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τις εκρήξεις και ότι βυθίστηκε περίπου 130 ναυτικά μίλια (240 χλμ.) βόρεια του λιμανιού της Σύρτης στη Λιβύη.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι 30 Ρώσοι επιβαίναν στο Arctic Metagaz και ο υπουργός Εσωτερικών της Μάλτας, Μπάιρον Καμιλέρι, δήλωσε ότι όλοι βρέθηκαν «ασφαλείς και υγιείς σε μια σωσίβια λέμβο» κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης διάσωσης από τις ένοπλες δυνάμεις της Μάλτας.

Έχουν εμφανιστεί μη επαληθευμένα νυχτερινά βίντεο που φέρεται να δείχνουν το πλοίο να καίγεται μετά την επίθεση της Τρίτης.

«Πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας στην κρατική τηλεόραση. «Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο».

Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας χαρακτήρισε το περιστατικό «πράξη διεθνούς τρομοκρατίας και θαλάσσιας πειρατείας», επισημαίνοντας την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνενοχή.

Η Μόσχα δήλωσε ότι το Arctic Metagaz – που ταξίδευε από το βόρειο λιμάνι της Ρωσίας, το Μούρμανσκ – μετέφερε φορτίο που είχε εκτελωνιστεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Το δεξαμενόπλοιο κατευθυνόταν προς την Αίγυπτο και θεωρείται μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας. Έχει υποστεί ευρείες κυρώσεις από τις δυτικές χώρες.

Το υπουργείο δεν έδωσε στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του ότι το δεξαμενόπλοιο δέχτηκε επίθεση από ουκρανικά θαλάσσια drones, αν και υπήρξαν προηγούμενες ανεπιβεβαίωτες αναφορές για επιθέσεις από τις ακτές της Λιβύης.

Τα δεδομένα παρακολούθησης της ναυτιλίας έδειξαν ότι την ημέρα πριν από την πυρκαγιά, το δεξαμενόπλοιο είχε αναφερθεί για τελευταία φορά να πλέει στα ανοικτά της νοτιοανατολικής ακτής της Μάλτας.

Είχε διανύσει σημαντική απόσταση μέχρι τη στιγμή που αναφέρθηκε η πυρκαγιά και υποτίθεται ότι το πλήρωμα απενεργοποίησε το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης.

Με πληροφορίες από BBC