Ρωσία: Καταγγελίες για σαμποτάζ σε δύο τρένα - «Εμείς χτυπήσαμε το ένα» λένε οι Ουκρανοί

Δύο τρένα εκτροχιάστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας Λένινγκραντ, στη δυτική Ρωσία.

Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθεί ένας μηχανοδηγός και να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες που έδειχναν πολλά βαγόνια να έχουν εκτροχιαστεί κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών.

Τα περιστατικά αυτά σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες Σάββατο το βράδυ σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στη δυτική περιφέρεια Οριόλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.

«Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τον εκτροχιασμό ενός τρένου κοντά στον σταθμό Σεμρίνο στην περιοχή Γκάτσινα της περιφέρειας Λένινγκραντ», ανέφερε ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο στο Telegram.

«Ο μηχανοδηγός σκοτώθηκε. Παγιδεύτηκε στην καμπίνα και υπέκυψε στα τραύματά του στο ασθενοφόρο αφού απεγκλωβίστηκε», πρόσθεσε.

Επίσης, εμπορικό τρένο που μετέφερε 15 άδεια βαγόνια-βυτιοφόρα εκτροχιάστηκε σε μια περιοχή νοτιότερα χωρίς να υπάρξουν θύματα, είχε επισημάνει νωρίτερα ο Ντροζντένκο. «Οι ερευνητές διερευνούν την πιθανότητα δολιοφθοράς», πρόσθεσε.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έχουν σημειωθεί επανειλημμένα στο ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο εκτροχιασμοί, εκρήξεις και πυρκαγιές, τις οποίες οι ρωσικές αρχές αποδίδουν σε ουκρανική δολιοφθορά.

Ρωσία: «Το Κίεβο ευθύνεται»

Πηγή από την υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας (GUR) δήλωσε σήμερα στο AFP ότι το Κίεβο ευθύνεται για δύο επιχειρήσεις δολιοφθοράς που πραγματοποιήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο εναντίον του σιδηροδρομικού δικτύου της Ρωσίας, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Σε μήνυμα προς το AFP η ανώνυμη αυτή πηγή επεσήμανε ότι η GUR, σε συνεργασία με μονάδες του ουκρανικού στρατού, εξαπέλυσε χθες Σάββατο επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Οριόλ καθώς και μία ακόμη σήμερα το πρωί στην περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Η GUR ανέλαβε την ευθύνη για μόνο ένα από τα δύο περιστατικά, λέγοντας ότι προκάλεσε έκρηξη περίπου στις 02:30 σήμερα τα ξημερώματα σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ της Αγίας Πετρούπολης και της Πσκοβ.

Η GUR εξήγησε ότι διεξήγαγε αυτές τις επιχειρήσεις προκειμένου «να διαταράξει» τη σύνδεση μεταξύ των πόλεων Οριόλ και Κουρσκ και πρόσθεσε ότι οι στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν, ήταν μέλη ομάδας αποναρκοθέτησης που είχαν σταλεί στην περιοχή μετά τον εντοπισμό ναρκών από εργαζόμενους στον ρωσικό σιδηρόδρομο.