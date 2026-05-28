Ρωσία και Ταλιμπάν υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας

Η Ρωσία και το Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας, ενισχύοντας περαιτέρω τις σχέσεις της Μόσχας με τους Ταλιμπάν έναν χρόνο μετά την αφαίρεσή τους από τη ρωσική λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η συμφωνία υπογράφηκε στη Μόσχα στο περιθώριο διεθνούς φόρουμ ασφαλείας, παρουσία του γραμματέα του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Sergei Shoigu και του υπουργού Άμυνας των Ταλιμπάν, Mohammad Yaqoub.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο ο Yaqoub δήλωσε ότι πρόκειται για «επέκταση των διμερών σχέσεων» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική λόγω της ιστορίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η Σοβιετική Ένωση είχε εισβάλει στο Αφγανιστάν το 1979 και πολέμησε επί μία δεκαετία εναντίον των μουτζαχεντίν, ισλαμιστών ανταρτών από τους οποίους προέκυψαν αργότερα οι Ταλιμπάν.

Για χρόνια οι σχέσεις Μόσχας και Καμπούλ παρέμεναν τεταμένες. Ωστόσο, μετά την αμερικανική εισβολή στο Αφγανιστάν, η Ρωσία κατηγορήθηκε επανειλημμένα ότι παρείχε όπλα στους Ταλιμπάν καθώς η οργάνωση ενίσχυε την επιρροή της στη χώρα.

Η Ρωσία αναγνωρίζει πλέον τους Ταλιμπάν

Τον Απρίλιο του 2025, η Ρωσία αφαίρεσε επίσημα τους Ταλιμπάν από τη λίστα των απαγορευμένων τρομοκρατικών οργανώσεων, όπου βρίσκονταν από το 2003.

Λίγους μήνες αργότερα έγινε η πρώτη και μοναδική χώρα που αναγνώρισε επισήμως τους Ταλιμπάν ως κυβέρνηση του Αφγανιστάν.

Ο Sergei Shoigu κάλεσε μάλιστα τις δυτικές χώρες να άρουν τις κυρώσεις κατά των Ταλιμπάν και να αναλάβουν, όπως είπε, την ευθύνη για την 20ετή παρουσία τους στο Αφγανιστάν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι προσκάλεσε εκπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν συνιστά επίσημη αναγνώριση της κυβέρνησής τους.

Με πληροφορίες από Politico