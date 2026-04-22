Ρωσία και Βόρεια Κορέα συνδέονται πλέον μέσω οδικής γέφυρας

Η πρώτη οδική γέφυρα που ενώνει τη Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το καλοκαίρι, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Οι σχέσεις των δύο χωρών, που βρίσκονται υπό βαριές διεθνείς κυρώσεις, έχουν ενισχυθεί σημαντικά εν μέσω της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τη Μόσχα και την Πιονγιάνγκ να εμβαθύνουν τις οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές και στρατιωτικές τους σχέσεις.

Η Νότια Κορέα προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η υποστήριξη από την Κίνα και τη Ρωσία συμβάλλει στην αναζωογόνηση της βορειοκορεατικής οικονομίας, η οποία για χρόνια αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω των εκτεταμένων διεθνών κυρώσεων, της σχεδόν πλήρους απομόνωσης και των μεγάλων στρατιωτικών δαπανών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Μόσχας ανέφερε ότι το άνοιγμα της γέφυρας «θα αποτελέσει ένα πραγματικά ορόσημο στις ρωσο-κορεατικές σχέσεις. Η σημασία της ξεπερνά κατά πολύ ένα καθαρά τεχνικό έργο». Η γέφυρα, που διασχίζει τον ποταμό Τουμέν ο οποίος αποτελεί το σύνορο μεταξύ των δύο χωρών, θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 300 οχήματα και 2.850 άτομα την ημέρα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν αμυντική συμφωνία το 2024, η οποία προβλέπει στρατιωτική υποστήριξη σε περίπτωση επίθεσης σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες.

Το ίδιο έτος, η Πιονγιάνγκ έστειλε χιλιάδες στρατιώτες στη Ρωσία για να υποστηρίξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι δυνάμεις αυτές αναπτύχθηκαν στη δυτική περιοχή του Κουρσκ, βοηθώντας στην απόκρουση πολύμηνης αντεπίθεσης των ουκρανικών δυνάμεων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αρκετοί υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα, μεταξύ αυτών και ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη χώρα.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι η γέφυρα θα συμβάλει στην «ανάπτυξη εμπορικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών ανταλλαγών» μεταξύ της ρωσικής Άπω Ανατολής και της Βόρειας Κορέας. Η Πιονγιάνγκ δεν δημοσιεύει επίσημα στοιχεία για το μέγεθος της οικονομίας της.

Το ονομαστικό ΑΕΠ της εκτιμήθηκε περίπου στα 30 δισ. δολάρια το 2024, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις της Σεούλ, ποσό που αποτελεί μικρό κλάσμα της οικονομίας της Νότιας Κορέας, μιας από τις πιο ανεπτυγμένες στον κόσμο.

Η Βόρεια Κορέα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρές ελλείψεις. Ο λιμός στα μέσα της δεκαετίας του 1990 προκάλεσε τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, ενώ αναφορές δείχνουν ότι και η πανδημία COVID-19 οδήγησε μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε ακραία επισιτιστική ανασφάλεια.

