Ρωσία: Η επομένη της μεγαλύτερης επίθεσης σε διυλιστήριο - «Αν καίγεται η Ουκρανία, θα καίγεται και η Μόσχα σας»

Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφηκαν στη Μόσχα έπειτα από μαζική ουκρανική επίθεση με drones, η οποία προκάλεσε εκρήξεις, πυρκαγιές και τραυματισμούς.

Κάτοικοι διαμαρτύρονται για μια παράξενη «μαύρη βροχή» που κάλυψε ρούχα και επιφάνειες, ενώ οι αρχές καλούν τις ευάλωτες ομάδες να απομακρυνθούν από τις πληγείσες περιοχές και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρά τους.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν 17 άνθρωποι στην περιφέρεια της Μόσχας, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Αντρέι Βορομπιόφ.

Πολίτες στα νοτιοανατολικά της περιφέρειας της Μόσχας δήλωσαν στο BBC ότι μια λεπτή ψιχάλα άφησε «δυσάρεστα μαύρα σημάδια» στα ρούχα τους.

Οι αρχές της Μόσχας διέψευσαν ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε «βροχή πετρελαίου».

Ukrainian drones struck an oil refinery in Moscow, sending the top of a fuel storage tank blasting into the air. The attack was part of one of Ukraine’s largest long-range drone operations against Russia since the war began. pic.twitter.com/UzUpXYoAjv — CBS News (@CBSNews) June 18, 2026

Ωστόσο, η τοπική αρχή προειδοποίησε τους κατοίκους της πληγείσας περιοχής να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρά τους και κάλεσε τις οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με άσθμα να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι σχεδόν 1.000 drones και τέσσερις ουκρανικοί πύραυλοι cruise αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε διάστημα 24 ωρών. Παράλληλα, επίθεση σημειώθηκε σε αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια του Ροστόφ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Ζελένσκι για επίθεση στη Ρωσία: «Αν καίγεται η Ουκρανία, τότε θα καίγεται και η Μόσχα σας»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση με drones ήταν απάντηση στη ρωσική επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας στο Κίεβο, κατά την οποία τυλίχθηκε στις φλόγες η ιστορική μονή Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου (Pechersk Lavra).

🇷🇺 🇺🇦 Ukraine sets Moscow refinery ablaze in biggest attack in years



Ukraine launches its largest drone attack on Moscow in years, sparking fires in and around the capital, hitting a major oil refinery and forcing evacuations at the country's largest airport, according to… pic.twitter.com/BiOS5bKUgQ — AFP News Agency (@AFP) June 18, 2026

«Δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο και δεν τον θελήσαμε ποτέ», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Αλλά αν καίγεται η Ουκρανία, τότε θα καίγεται και η Μόσχα σας».

Σε απάντηση, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι τα πλήγματα κατά της Ουκρανίας θα πραγματοποιούνται «σε μαζική κλίμακα», προσθέτοντας ότι «εδώ και πολύ καιρό έχει πειστεί πως τα λόγια δεν αρκούν».

Η επίθεση της Ουκρανίας στο διυλιστήριο Καπότνια της Μόσχας

Όταν το διυλιστήριο Καπότνια, στα νοτιοανατολικά της Μόσχας, χτυπήθηκε για τρίτη φορά μέσα σε έναν μήνα και για δεύτερη μέσα στην ίδια εβδομάδα, ο ουρανός καλύφθηκε από μαύρο καπνό. Σε αρκετά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία η κορυφή μιας μεγάλης δεξαμενής εκτινάσσεται στον αέρα από ισχυρή έκρηξη, στέλνοντας τη μεταλλική οροφή δεκάδες μέτρα μακριά.

Παράλληλα, εκδηλώθηκε φωτιά σε κοντινό εμπορικό κέντρο, πιθανότατα από συντρίμμια drone κατέληξαν επάνω στο κτίριο. Σε βίντεο που επαλήθευσε το BBC, ένα drone καταγράφηκε να προσκρούει στους επάνω ορόφους πολυώροφου κτιρίου και γυαλιά από συντρίμμια να πέφτουν στην πρόσοψη και στην αυλή από κάτω.

Ukraine has hit ‌a major oil refinery in Moscow on Thursday for the second time this ‌week.



Ukrainian ‌President Volodymyr Zelenskyy called the attack a ‘fair’ response to Russian strikes on Ukrainian cities. pic.twitter.com/h8pDpHc61b — Sky News (@SkyNews) June 18, 2026

«Μόλις βγήκα από την πολυκατοικία μου, υπήρχε μια λεπτή, ελαφριά ψιχάλα», δήλωσε μία κάτοικος στο BBC.

Όπως ανέφερε, παρατήρησε «δυσάρεστα μαύρα σημάδια» στα ρούχα της, ενώ και το μπουφάν μιας φίλης της «καλύφθηκε από μαύρα στίγματα». «Τώρα θα παρακολουθούμε αν θα αρχίσουν να πέφτουν τα μαλλιά μας εξαιτίας των πετρελαϊκών καταλοίπων», πρόσθεσε.

Μετά την μεγάλη επίθεση, τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας έκλεισαν προσωρινά, ενώ περισσότερες από 500 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν.

Με πληροφορίες από BBC